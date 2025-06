Greta Thunberg opouští Izrael. Aktivisté musí podepsat souhlas s vyhoštěním, jinak je čeká soud

Ti z aktivistů, kteří podepíší souhlas s vyhoštěním, mohou zemi opustit v nejbližších hodinách, ostatní čeká soud, doplnil úřad. Dokument podepsal i jeden ze šesti Francouzů z lodi, s nimiž na letišti hovořili francouzští diplomaté, řekl podle agentury AFP francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Dalších pět podle ministra souhlas s deportací nepodepsalo.

Aktivisté se pokoušeli dovézt do Pásma Gazy symbolický náklad potravin a léků a upozornit na katastrofální humanitární situaci v oblasti zasažené válkou mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Na palubě lodi byla 12členná posádka, kterou kromě švédské klimatické aktivistky tvořili například francouzská europoslankyně palestinského původu Rima Hassanová, která má zákaz vstupu do Izraele, či brazilský aktivista Thiago Ávila. Izraelští vojáci se lodi zmocnili v pondělí nad ránem, odpluli s ní do Izraele a dopravili skupinu do Tel Avivu.

„Ti, kteří odmítnou podepsat dokumenty o deportaci a opustit Izrael, stanou před soudem, aby v souladu s izraelským právem rozhodl o jejich vyhoštění,“ uvedlo dnes ministerstvo na síti X, kde také zveřejnilo fotografie mladé Švédky sedící v letadle. Všichni zadržení se podle úřadu na letišti setkali s diplomatickými pracovníky svých zemí.

Jen jeden podepsal

Šéf francouzské diplomacie Barrot uvedl, že pět francouzských členů posádky lodi dokumenty nepodepsalo, jeden tak učinil. Nespecifikoval, o koho šlo.

Nevládní hnutí Koalice flotily svobody (Freedom Flotilla Coalition, FFC), které jachtu vypravilo, uvedlo, že loď se stala obětí útoku izraelské armády a že posádku unesli izraelští vojáci. Podle prohlášení advokátky skupiny zadržení dobrovolníků na lodi odporuje mezinárodnímu právu.

Izrael, který dlouhodobě uplatňuje námořní blokádu Pásma Gazy od jejího ovládnutí Hamásem v roce 2007, označil loď za „selfie jachtu“, jejíž cesta měla propagovat aktivisty a podpořit hnutí Hamás.