USA zaútočily na Írán, Trump ale mluví o platném příměří. Zároveň pohrozil tvrdšími údery
- Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle.
- Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval jemným šťouchnutím.
- Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje.
Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM zaútočily íránské ozbrojené síly na tři americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem, na což Spojené státy odpověděly vzdušnými údery na vojenská zařízení na území Íránu, ze kterých byl útok veden. Žádná z lodí nebyla podle CENTCOMu zasažena. Teherán naopak tvrdí, že na torpédoborce útočil v reakci na americké údery proti íránskému ropnému tankeru a dalšímu plavidlu v blízkosti Hormuzského průlivu.
Trump v příspěvku na Truth Social napsal, že americké síly zneškodnily střely, drony i malé čluny, kterými Írán na torpédoborce zaútočil. Normální země by podle něj nechala torpédoborce proplout. „Ale Írán není normální země, vedou ho šílenci," uvedl prezident s tím, že pokud by měl Teherán možnost použít jadernou zbraň, udělal by to.
Trump po íránském režimu žádá dohodu, která bude mimo jiné zahrnovat ukončení íránského jaderného programu a znovuotevření Hormuzského průlivu. Tuto úžinu, která je důležitou vodní cestou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu, Írán zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky, které 28. února zažehly regionální válku. Teherán průliv zcela neotevřel ani poté, co vstoupilo v platnost příměří, a to kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů. Íránské ozbrojené složky již zaútočily proti několika obchodním lodím, které chtěly průlivem bez povolení proplout. Spojené státy naopak zasáhly proti řadě íránských lodí, které se snažily proniknout americkou námořní blokádou.