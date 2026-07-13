Novým realitním snem Čechů už není Španělsko. Země na jihu ovládla i žebříček letů z Prahy
- Češi letos výrazně mění zájem o zahraniční nemovitosti.
- Jedna středomořská země se dostala do čela a potvrzují to hned dvě nezávislé analýzy.
- Země se navíc stala nejvytíženější zahraniční destinací z pražského letiště a poprvé předstihla dlouhodobě vedoucí Velkou Británii.
Itálie se letos stala nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů při hledání bytů ke koupi nebo pronájmu. Vyplývá to z analýzy portálu Sreality.cz, která sledovala vyhledávání zahraničních bytů mezi letošním březnem a květnem a porovnala je se stejným obdobím loňského roku. Zájem o Itálii meziročně vzrostl přibližně o pětinu, zatímco dosud populární Španělsko zaznamenalo sedmiprocentní pokles. Druhé místo v žebříčku drží Chorvatsko.
Podle Hany Kontriš, manažerky Oborových služeb Seznam.cz, může za oslabením zájmu o Španělsko být zpřísnění pravidel pro pronájmy. „Skutečností, která může mít vliv na pokles zájmu o nákup bytů i domů ve Španělsku, je to, že země zavedla řadu opatření směřujících k omezení krátkodobých pronájmů a podpoře těch dlouhodobých. To může tuzemské investory od koupě nemovitosti v této zemi odrazovat. V Itálii se takové restrikce nezavádějí,“ uvedla Kontriš.
Trend potvrzují také data italského realitního portálu Gate Away specializovaného na zahraniční kupce, o kterém e15 informovala už letos na jaře. Výroční analýza portálu ukazuje, že právě Češi zaznamenali v roce 2025 nejvyšší meziroční růst zájmu o nákup nemovitostí v Itálii ze všech sledovaných zemí, konkrétně o téměř 97 procent. Zároveň analýza upozorňuje, že zahraniční poptávka se stále více přesouvá z tradičních a dražších regionů do dostupnějších oblastí s nižšími cenami nemovitostí.
Vila v Itálii za cenu garsonky v Praze?
Za rostoucím zájmem o zahraniční byty nejen v Itálii stojí podle Srealit také ceny bytů v Česku. „Vzhledem k růstu cen ubytování v tuzemsku i v blízkém zahraničí hledají například početnější rodiny s dětmi či drobní investoři alternativy pro delší rekreační pobyty. Cenově je mnohdy vyjde výhodněji nákup vlastního bytu ve vzdálenějších lokalitách, který mohou navíc po část sezony pronajímat,“ uvedla Kontriš.
Češi podle Sreality.cz nejčastěji hledají byty, jejichž údržba je jednodušší a pořizovací cena nižší. V řadě přímořských lokalit lze podle aktuální nabídky pořídit byt 2+kk do dvou milionů korun. Oblíbenou destinací zahraničních kupců přitom zůstává také Sicílie, kterou starší analýza portálu Gate Away za rok 2024 označila za druhou nejvyhledávanější oblast v Itálii hned po Toskánsku.
Rostoucí oblibu středomořské země shodou okolností potvrzují i data z cestovního ruchu. Podle statistik Letiště Praha se právě Itálie v květnu stala nejvytíženější zahraniční destinací z pražského letiště a poprvé předstihla dlouhodobě vedoucí Velkou Británii. Do Itálie v květnu zamířilo téměř 178 tisíc cestujících.
GALERIE: Prohlédněte si snímky lákadel i některých stinnějších stránek Sicílie: