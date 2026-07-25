Jemenští Húsíové zaútočili v Saúdské Arábii na ropnou infrastrukturu
Jemenští Húsíové podnikli raketové útoky na ropnou infrastrukturu společnosti Saudi Aramco v saúdskoarabských přístavech Džízán a Janbu.
Útoky byly odvetou za saúdské údery na Hudajdá, přičemž řecká protivzdušná obrana část střel zneškodnila a jemenská vláda reagovala nálety na sklady Húsíů.
Eskalace konfliktu a húsíjská blokáda saúdských tankerů v Rudém moři vážně ohrožují klíčové trasy pro krizový export ropy v regionu.
Jemenští povstalečtí Húsíové dnes ráno zaútočili raketami na Saúdskou Arábii, cílili na ropnou infrastrukturu na pobřeží Rudého moře. Několik hodin předtím slíbili odplatu za páteční vzdušné údery saúdských sil na přístavní město Hudajdá, při nichž byli podle Húsíů zraněni dva lidé. Dál tak eskaluje situace na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Írán, uvedla agentura AFP.
Mluvčí Húsíů uvedl, že údery v Džízánu a Janbu, což jsou přístavní města u Rudého moře, úspěšně zasáhly komplexy ropné společnosti Saudi Aramco. Jedno z videí, jehož pravost ověřila agentura Reuters, zobrazuje mohutný kouř, jak stoupá z místa, kde se v Džízánu nachází rafinerie.
Protivzdušná obrana ovládaná řeckými vojáky zneškodnila dvě balistické střely, které byly vyslány z Jemenu a mířily na rafinerie v Janbu. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný řecký bezpečnostní zdroj. Vojáci v zemi působí na základě dohody s Rijádem.
Letectvo mezinárodně uznávané jemenské vlády, kterou podporuje Saúdská Arábie a která s Húsíi vedla dlouholetou občanskou válku, dnes provedlo údery na húsíjské sklady zbraní a odpalovací zařízení v provinciích Maríb a Džauf.
Ve středu proíránští Húsíové zaútočili v Rudém moři na dva saúdskoarabské ropné tankery, které podle nich porušily jimi vyhlášenou blokádu Saúdské Arábie, která je americkým spojencem. Povstalci blokádu oznámili tento týden s tím, že je to odveta za útok na letiště v hlavním městě Saná z minulého týdne a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců provádí Rijád.
Rudé moře a Adenský záliv jsou významnou námořní trasou pro export saúdskoarabské ropy, a to hlavně v době, kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Námořní blokáda Saúdské Arábie a eskalace bojů mezi Rijádem a Húsíi může ještě více narušit přepravu ropy v regionu.
Z ropných polí ve Východní provincii vede asi 1200 kilometrů dlouhý ropovod Petroline, který končí v přístavu Janbu. Odtud Saúdská Arábie vyváží část své ropné produkce.