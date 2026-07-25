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Když Tokio lehne popelem. Japonsko si určí své náhradní hlavní město pro případ nenadálých katastrof

Stárnutí populace v Japonsku a nízká porodnost drasticky omezují domácí pracovní sílu

Stárnutí populace v Japonsku a nízká porodnost drasticky omezují domácí pracovní sílu Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Japonský parlament schválil zákon umožňující vytvořit záložní hlavní město pro případ přírodních katastrof.

  • Opozice návrh kritizuje jako účelový krok pro vládní Stranu japonské inovace (JIP), která chce posílit pozici Ósaky.

  • Nová úprava má podpořit decentralizaci moci a Sněmovna poradců se zároveň rozhodla přejmenovat na Senát.

 

Horní komora japonského parlamentu, Sněmovna poradců, v pátek schválila návrh zákona předložený vládní koalicí, jehož cílem je vytvořit druhé hlavní město coby záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy. Návrh čelil ostré kritice od opozice, podle níž byl šitý na míru výhradně menší vládní Straně japonské inovace (JIP) se sídlem v Ósace, napsala agentura Kjódó.

Premiér či premiérka mají mít díky novému zákonu možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádostí prefektur, které splňují určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky.

Opozice požadovala zákaz konání místních voleb a referenda ve stejný den, aby se zabránilo tomu, že podpora voličů pro konkrétní kandidáty nebo strany ovlivní jejich hlasování v referendu. Důvodem je zřejmě to, že předseda JIP a současně guvernér Ósaky Hirofumi Jošimura chce příští rok na jaře v jeden den uspořádat třetí referendum a zároveň i guvernérské volby. Dosavadní pokusy JIP o vytvoření metropolitní oblasti Ósaky v minulosti totiž selhaly - dvě referenda v letech 2015 a 2020 byla kvůli odporu vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP) těsnou většinou zamítnuta.

Vytvoření systému záložního hlavního města by mohlo dodat nový impuls snahám JIP o přeměnu Ósaky na metropoli podobnou Tokiu, což je plán zaměřený také na zefektivnění správních funkcí a decentralizaci moci z Tokia, napsala agentura.

Japonská Sněmovna poradců se také tento týden rozhodla přejmenovatna Senát.

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