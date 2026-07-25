Když Tokio lehne popelem. Japonsko si určí své náhradní hlavní město pro případ nenadálých katastrof
Japonský parlament schválil zákon umožňující vytvořit záložní hlavní město pro případ přírodních katastrof.
Opozice návrh kritizuje jako účelový krok pro vládní Stranu japonské inovace (JIP), která chce posílit pozici Ósaky.
Nová úprava má podpořit decentralizaci moci a Sněmovna poradců se zároveň rozhodla přejmenovat na Senát.
Horní komora japonského parlamentu, Sněmovna poradců, v pátek schválila návrh zákona předložený vládní koalicí, jehož cílem je vytvořit druhé hlavní město coby záložní řešení pro Tokio v případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy. Návrh čelil ostré kritice od opozice, podle níž byl šitý na míru výhradně menší vládní Straně japonské inovace (JIP) se sídlem v Ósace, napsala agentura Kjódó.
Premiér či premiérka mají mít díky novému zákonu možnost stanovit náhradní hlavní město na základě žádostí prefektur, které splňují určité požadavky, včetně počtu obyvatel a síly ekonomiky.
Opozice požadovala zákaz konání místních voleb a referenda ve stejný den, aby se zabránilo tomu, že podpora voličů pro konkrétní kandidáty nebo strany ovlivní jejich hlasování v referendu. Důvodem je zřejmě to, že předseda JIP a současně guvernér Ósaky Hirofumi Jošimura chce příští rok na jaře v jeden den uspořádat třetí referendum a zároveň i guvernérské volby. Dosavadní pokusy JIP o vytvoření metropolitní oblasti Ósaky v minulosti totiž selhaly - dvě referenda v letech 2015 a 2020 byla kvůli odporu vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP) těsnou většinou zamítnuta.
Vytvoření systému záložního hlavního města by mohlo dodat nový impuls snahám JIP o přeměnu Ósaky na metropoli podobnou Tokiu, což je plán zaměřený také na zefektivnění správních funkcí a decentralizaci moci z Tokia, napsala agentura.
Japonská Sněmovna poradců se také tento týden rozhodla přejmenovatna Senát.