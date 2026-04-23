Křehký klid zbraní v ohrožení. Nad íránskou metropolí zasahovala obrana proti neznámým cílům
- Nad Teheránem byla aktivována protivzdušná obrana proti neznámým cílům, a to poprvé od vyhlášení křehkého příměří před dvěma týdny.
- Incident přichází v době nejasností ohledně trvání klidu zbraní, který prezident Trump původně prodloužil do doby, než Írán předloží mírový návrh.
- Napětí v regionu dál stupňují vzájemné námořní blokády, které ochromily strategický Hormuzský průliv i íránské přístavy.
V Teheránu byla ve čtvrtek večer aktivována protivzdušná obrana, v některých částech města zasahovala proti blíže neurčeným nepřátelským cílům, píše íránská agentura Mehr. Agentura zveřejnila na platformě telegram video, které podle ní zachycuje exploze nad městem. O aktivaci protivzdušné obrany informuje i íránský zpravodajský server Núr News.
Podle agentury AFP se jedná o první podobný incident od počátku současného příměří, na kterém se shodly Spojené státy a USA před dvěma týdny. Nejmenovaný izraelský bezpečnostní činitel serveru The Times of Israel sdělil, že Izrael na Írán neútočí.
Začátkem tohoto týdne panovaly nejasnosti o tom, kdy přesně vyprší čtrnáctidenní příměří, které zprostředkoval Pákistán. Podle Teheránu to mělo být v noci na středu, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa až v noci na dnešek. Ještě v úterý však Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Islámábádu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Mírové rozhovory, jejichž první kolo skončilo předminulý víkend neúspěšně, zatím obnoveny nebyly.
Mezi spornými body je kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. Spojené státy naopak po krachu prvního kola rozhovorů zahájily námořní blokádu íránských přístavů. Obě strany v posledních dnech přistoupily k zásahům proti obchodním plavidlům, které podle nich porušily jejich blokády.