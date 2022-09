Křetínský půjčil francouzskému listu Libération 14 milionů eur | E15.cz

Český podnikatel a majitel několika francouzských listů Daniel Křetínský půjčil deníku Libération 14 milionů eur (asi 343 milionů korun), aby mu pomohl s financováním činnosti. Uvedla to agentura AFP, podle níž jsou peníze určené k financování listu do té doby, než se deník dostane zpět do vyrovnané bilance, s čímž se počítá v roce 2026. AFP se odvolává na vlastníka deníku, společnost Presse indépendente (FDPI).