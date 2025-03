Macron je připraven jednat o francouzském jaderném odstrašení pro Evropu

Francouzský prezident Emmanuel Macron je připraven zahájit debatu o jaderném odstrašení pro Evropu. Naznačil tak, že francouzské jaderné zbraně by mohly chránit Evropu před ruskou hrozbou, napsala dnes agentura AP.

Macron prohlášení učinil před nedělním summitem o Ukrajině, který do Londýna svolal britský premiér Keir Starmer. Vrcholné schůzky se zúčastní představitelé více než deseti evropských zemí včetně Česka, Německa či Francie. Setkání naváže na rozhovory v Paříži, které uspořádal Macron minulý týden.

Jednání se konají v době, kdy má Evropa složité vztahy s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kdy USA začaly jednat s Ruskem o mírovém řešení války na Ukrajině. K rozhovorům ale Ukrajina a ani Evropská unie nebyly pozvány. Vztahy Kyjeva a Washingtonu navíc zatížila páteční roztržka mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Trump dlouhodobě požaduje po evropských členech NATO výrazné navýšení výdajů na obranu. Evropské státy ujišťují, že investice do zbrojení zvýší. Vítěz německých voleb Friedrich Merz, který je považován za budoucího kancléře, mimo jiné prohlásil, že Evropa se musí postarat o svou obranu. V této souvislosti zmínil možnost, že by Británie či Francie mohly rozšířit své systémy jaderného odstrašení o celou Evropu, čímž by kontinent získal nukleární deštník.

Macron dnes řekl, že takovou diskuzi je připraven otevřít. „Pokud to umožní vybudovat evropské síly,“ uvedl. „Životní zájmy Francie s její jadernou doktrínou měly vždy evropský rozměr,“ dodal.

Naopak lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová s Macronovým postojem nesouhlasí. Prohlásila, že francouzské nukleární zbraně nejsou určeny ke sdílení a že musí zůstat francouzským jaderným odstrašením.