Norsko se halí do smutku. Král Harald V. zemřel, novým monarchou je Haakon VIII.
- Ve věku 89 let zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech nejstarší evropský panovník, norský král Harald V.
Novým monarchou se stává jeho syn Haakon VIII., zatímco lidé po celém Norsku spontánně uctívají památku oblíbeného krále květinami a kondolencemi.
Zdravotní stav Haralda V. se prudce zhoršil v posledních dnech, kvůli čemuž přední norští politici včetně premiéra zrušili svůj oficiální program.
Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Oznámil to dnes podle agentur královský palác. Po jeho smrti se novým norským králem stává jeho syn Haakon VIII.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Jeho Veličenstvo král Harald dnes zemřel. Král Harald pokojně zesnul v Univerzitní nemocnici v Oslu v pátek 28. srpna v 6:35 ráno,“ stojí v prohlášení paláce. Po oznámení jeho úmrtí byla vlajka nad palácem stažena na půl žerdi.
Lidé vzpomínají
Záběry norských televizí ukazují stovky lidí, kteří na náměstí před královským palácem pokládají květiny ve vzpomínce na oblíbeného monarchu. „Král byl neuvěřitelně milý člověk. Bylo vidět, že byl tak upřímný,“ řekla norskému listu VG jedna z účastnic piety. Podle médií lze podobné spontánní akce od rána spatřit po celé zemi. Před královským palácem a v centrech dalších měst se začali shromažďovat lidé už od čtvrtka po oznámení královského paláce o vážném stavu Haralda.
Ve všech radnicích a katedrálách po celé zemi jsou nyní k dispozici kondolenční knihy. Knihy jsou také na všech norských ambasádách v zahraničí. Veřejnoprávní stanice NRK uvádí, že královský palác zřídí na svých webových stránkách také digitální kondolenční knihu, do které se bude moci každý zapsat. Na stránkách listu VG je už teď možné zapálit virtuální svíčku za zesnulého krále. Zatím tak učinilo přes 15.000 lidí.
Harald V. trpěl hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. V nemocnici byl od minulého pondělí. V uplynulých letech se však potýkal se zdravotními problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma lety ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.
Již od čtvrtka se do nemocnice v Oslu sjeli členové královské rodiny, včetně jeho syna a jeho manželky, královny Sonji. Kvůli oznámení o vážném stavu monarchy zrušila řada představitelů Norska svůj program, včetně premiéra Jonase Gahra Störea, který ve čtvrtek neodcestoval na setkání s kancléřem Friedrichem Merzem.