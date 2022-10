Nový Zeland chce zdanit říhání ovcí a krav, Čína nechce muskův Starlink | E15.cz

✅ Čína nechce Muskův Starlink

Elon Musk podle Financial Times uvedl, že čínská vláda mu dala jasně najevo, že si nepřeje, aby v jejich zemi nabízel služby Starlink, tedy dostupného internetu, který našel své využití například ve válkou zasažené Ukrajině. Nicméně Musk neupřesnil, zda Číně na jejich žádost vyhověl. Celkově má Musk s Čínou dobré vztahy, jeho automobilka Tesla tam vyrábí auta, která se v asijské zemi také úspěšně prodávají.

✅ Nový Zéland navrhuje daň z říhání krav a ovcí

Novozélandská vláda navrhuje jako první na světě zdanit říhání krav a ovcí kvůli příliš vysokým emisím skleníkových plynů. Zemědělství má na emisích vyprodukovaných na Novém Zélandě poloviční podíl. Podle premiérky Jacindy Ardernové nová daň bude motivovat farmáře k redukci skleníkových plynů. Vybrané peníze by měly být investovány zpět do zemědělského průmyslu, nicméně oborové organizace už stačily vyjádřit svůj nesouhlas, podle nich by byl návrh, který by mohl začít platit již od roku 2025, pro novozélandské farmáře likvidační.

✅ Tisíce lidí opět demonstrovaly ve východním Německu proti energetické politice

Tisíce lidí ve východním Německu v pondělí večer opět vyšly do ulic, aby vyjádřily nesouhlas s energetickou politikou země, zvyšováním životních nákladů a důsledky války na Ukrajině. Ve zhruba 15 městech spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko podle policie demonstrovalo dohromady asi 7000 lidí, uvedla agentura DPA.

✅ Akcie v USA po ztrátách technologických firem klesly

Akcie ve Spojených státech zahájily týden poklesem. Investoři hodnotili snahy USA omezit čínský polovodičový průmysl a dopad dalšího zvyšování úrokových sazeb. Ztrácely hlavně technologické tituly a výrobci čipů. Index Dow Jones klesl o 93,91 bodu, tedy 0,32 procenta, na 29.202,88 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 27,27 bodu, čili 0,75 procenta, na 3612,39 bodu. Index technologického trhu Nasdaq oslabil o 110,3 bodu, neboli 1,04 procenta, na 10.542,1 bodu.

✅ Biden i Německo Ukrajině slíbili protiraketový systém

„Protivzdušná obrana je nyní priorita číslo jedna naší bezpečnostní spolupráce,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích, v němž informoval o rozhovoru s americkým prezidentem. Ten Ukrajině přislíbil dodání systémů protivzdušné obrany. Urychlené dodání prvního z přislíbených systémů protivzdušné obrany IRIS-T SLM po dnešních ruských úderech potvrdila Kyjevu německá ministryně obrany Christine Lambrechtová.

