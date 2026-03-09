Ropa se dostala ke 110 dolarům za barel. G7 zvažuje uvolnění rezerv
- Cena ropy Brent po útoku na Írán prudce vzrostla zhruba ze 77 na 110 dolarů za barel.
- Země skupiny G7 kvůli růstu cen zvažují uvolnění části strategických ropných rezerv na trh.
- O případném koordinovaném kroku mají jednat ministři financí G7 spolu s Mezinárodní energetickou agenturou.
Cena ropy na světových trzích od zahájení útoku na Írán rostou. V pondělí ráno středoevropského času se cena ropy Brent dostala na 110 dolarů za barel, ještě před propuknutím války na Blízkém východě se přitom obchodovala za přibližně 77 dolarů.
Skupina nejrozvinutějších zemí světa G7 kvůli růstu cen zvažuje uvolnění ropných rezerv na trh, aby srazila ceny, informuje agentura Bloomberg s odkazem na Financial Times.
Ministři financí členských zemí se sejdou v 8:30 newyorského času (13:30 středoevropského času) a veškeré kroky budou koordinovat s Mezinárodní energetickou agenturou, uvedly noviny s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí. Spojené státy již deklarovaly tomuto kroku podporu.
Koordinované snižování strategických zásob bylo provedeno pouze pětkrát, dvakrát v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022. Předtím byly zásoby použity k řešení narušení dodávek v Libyi po hurikánu Katrina a během první války v Perském zálivu.