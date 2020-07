Kanye West uspořádal předvolební mítink. Mluvil mimo jiné o potratech | E15.cz

Ačkoli stále není jasné, zda to s ohlášenou kandidaturou na prezidenta Spojených států myslí vážně, rapper Kanye West už má za sebou první předvolební mítink. Na nedělní „neortodoxní“ akci v Charlestonu v Jižní Karolíně vystoupil v ochranné vestě s nápisem „security“ a bez mikrofonu dlouze hovořil o tématech od potratů až po mezinárodní obchod, uvádí zpravodajský web BBC a agentura AP. Vyslechnout si jej přišlo několik set lidí.

West se prohlásil za kandidáta na post v Bílém domě 4. července a následně uvedl, že do listopadových voleb jde s cílem zvítězit, mnozí ale jeho kroky berou spíše jako snahu přitáhnout pozornost. Popová hvězda zatím požadavky pro zařazení svého jména na hlasovací lístky splnila jen v jednom z padesátky amerických států, a to v Oklahomě. V některých státech včetně Floridy, New Yorku či Texasu už lhůta pro registraci kandidátů vypršela.

„Mítink v Charlestonu příliš nevyjasnil, zda je jeho kandidatura myšlena upřímně,“ hodnotí BBC. Akce konaná v sále pro svatební hostiny byla označována jako setkání určené jen pro přihlášené hosty, Westova kampaň ale na svém webu neměla žádný registrační systém.

Rapper se ve svém politickém vystoupení dotkl řady témat a mimo jiné se svěřil, že jeho rodiče před jeho narozením zvažovali možnost potratu. „Nebyl by žádný Kanye West, protože můj táta byl moc zaneprázdněný,“ řekl. Dodal však, že přerušení těhotenství by podle něj mělo v USA zůstat legální, a navrhl finanční podporu pro sociálně slabší matky, která by mohla počet potratů omezit. „Každý, kdo má dítě, dostane milion dolarů,“ uvedl jako příklad.

West v jednu chvíli sklidil nesouhlasné pokřiky z publika, když kritizoval jednu z nejvýraznějších černošských osobností amerických dějin Harriet Tubmanovou. „Ve skutečnosti nikdy otroky neosvobodila, jenom docílila, že šli pracovat pro jiné bílé lidi,“ řekl. Tubmanová ve svých 27 letech v roce 1849 uprchla z otroctví na americkém jihu a dopomohla pak k útěku stovkám dalších otroků. Později se zasazovala o volební právo žen.

„Opravdu mě zajímalo, co se bude dít, ale po té dnešní akci se veškerý zájem proměnil v obavy,“ řekl BBC o Westově projevu expert na afroamerická studia z Marylandské univerzity Jason Nichols. Prý v jeho vystupování viděl náznaky psychických problémů, o nichž se zpěvák ve své tvorbě i v médiích opakovaně zmiňuje. „Vyjadřoval se o něco koherentněji než v některých předešlých momentech..., ale opravdu se domnívám, že na tom momentálně není dobře. Řekl pár skutečně bizarních věcí,“ mínil Nichols.