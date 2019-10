Brexit: Nové volby budou ve Velké Británii 12. prosince | E15.cz

Pro konání prosincových voleb se vyslovilo 438 poslanců, proti jich hlasovalo pouze 20. Jacob Rees-Mogg, který za vládu dojednává program Dolní sněmovny, následně oznámil, že parlament bude rozpuštěn příští středu 6. listopadu.

Opoziční strany podpořily konání předčasných voleb poté, co lídři sedmadvaceti zemí Evropské unie souhlasili s odkladem brexitu. Británie, která měla z EU odejít již ve čtvrtek 31. října, má nyní čas do konce ledna příštího roku. Pokud se podaří v britském parlamentu schválit vyjednanou brexitovou dohodu s EU dříve, bude moci země odejít k prvnímu dni následujícího měsíce. I to však záleží na výsledku voleb a následném rozložení sil v budoucím zákonodárném sboru.

Poslanci dnes před konečným hlasování zamítli návrh dodatku, který předložil lídr labouristické opozice Jeremy Corbyn. Podle něj se neměly volby konat 12., ale již 9. prosince. Proti změně vládou navrženého termínu se vyslovilo 315 poslanců, dřívější volby jich podpořilo jen 295.

Parlamentní volby se konaly ve Spojeném království naposledy v červnu 2017. Také tehdy byly předčasné. V prosinci se podle agentury AP uskuteční parlamentní volby v Británii poprvé za téměř sto let.