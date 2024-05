Fico se po zasedání vlády zdravil s lidmi v Handlové, když podle svědků zazněly tři nebo čtyři výstřely. Nejméně jeden premiéra zasáhl. Mluvčí slovenského ministerstva vnitra útok označil za atentát.

Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí podle agentury Reuters uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány. Úřad vlády poté oznámil, že Ficův život je ohrožen. Podle informací z jeho facebookového profilu jej vrtulník transportoval do nemocnice v Banské Bystrici, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

Policie po činu zadržela pravděpodobného útočníka, který podle médií střílel legálně drženou zbraní.

Místopředseda slovenské sněmovny v reakci na postřelení premiéra na neurčito přerušil zasedání parlamentu, který dopoledne na své mimořádné schůzi začal jednat o novém zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini kvůli útoku na Fica předčasně přerušil svůj pobyt v zahraničí a je na cestě do vlasti, uvedla mluvčí strany Hlas.

Tuzemské ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že občanům Česka aktuálně nehrozí žádné nebezpečí. „Policie samozřejmě situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Bude-li potřeba, přijme potřebná opatření,“ sdělila Hana Malá z odboru komunikace Ministerstva vnitra ČR. Policie zatím pouze zvýšila dohled u slovenského velvyslanectví, což je běžný postup.

VIDEO: První záběry z atentátu na slovenského premiéra Fica:

První záběry z atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. • HNonline.sk/Blesk

Atentát na Fica odsoudila Čaputová, Fiala i Pavel

Na zprávu reagovali slovenští, čeští i světoví politici. Všichni útok na slovenského premiéra jednoznačně odsoudili. „Násilí do politiky nepatří. Nepatří vlastně vůbec nikam. Útok na slovenského premiéra jednoznačně a důrazně odsuzuji,“ napsal na síti X český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Útok na Fica odsoudila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová: „Ostře odsuzuji dnešní brutální a bezohledný útok na premiéra Roberta Fica. Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil.“

Český prezident Petr Pavel napsal, že útok by měl být varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Premiér Petr Fiala (ODS) označil atentát na Fica za šokující. Svému protějšku popřál, ať je co nejdříve v pořádku. Podobně reagovala například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Olaf Scholz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo předseda maďarské vlády Viktor Orbán.

Někteří vládní politici na Slovensku připsali odpovědnost za atentát na premiéra Fica slovenské opozici a liberálním médiím.

Pokud by byl slovenský premiér dlouhodobě zdravotně indisponovaný, ve funkci by jej měl podle slovenských zákonů nahradit některý z jeho čtyř místopředsedů. Podle slovenských médií má největší šanci současný ministr obrany Robert Kaliňák, jelikož je členem stejné politické strany jako Fico.

Přestože jsou útoky střelnou zbraní na slovenské politiky a veřejné činitele spíše vzácné, nejedná se ani zdaleka o první takový incident. Například v lednu roku 1999 byl v Bratislavě zastřelen bývalý šéf Slovenského plynárenského průmyslu a ministr hospodářství ve vládě Vladimíra Mečiara Ján Ducký. V únoru 2001 byl v západoslovenských Piešťanech zastřelen někdejší šéf Výzkumného ústavu jaderné energetiky Ján Korec. V listopadu 2010 se obětí střelce stal v Limbachu u Bratislavy také exšéf československého ústavního soudu Ernest Valko.

Čtyřnásobný premiér

Dlouholetý politik Fico se loni 25. října po vítězství jeho strany Směr-SD v parlamentních volbách stal počtvrté premiérem, jeho vláda získala důvěru v úterý. Vztahy Fica s některými českými politiky ale poslední dobou provázejí kontroverze.

Ficova strana Směr-SD vyhrála od roku 2006 čtvery parlamentní volby za sebou a jeho pozice ve slovenské politice se zdála být neotřesitelnou. V březnu 2018 však musel opustit post předsedy vlády po vraždě novináře Jána Kuciaka, která vyvolala na Slovensku hlubokou politickou krizi. Po rezignaci se vrátil do poslanecké lavice (zvolen do Národní rady byl už v roce 2016, během doby v úřadu premiéra ale mandát v souladu s ústavou nevykonával). Loni byl obviněn z několika trestných činů včetně podpory zločinecké skupiny, jeho stíhání však bylo nakonec zastaveno.

Fico, narozený 15. září 1964 v Topoľčanech, vystudoval právo na univerzitě v Bratislavě a od roku 1986 do poloviny 90. let působil v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. Politickou kariéru začal v komunistické straně v roce 1987. Po pádu komunistického režimu v letech 1994 až 2000 budoval evropskou reputaci Slovenska coby zástupce své země při Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V prosinci 1999 odešel z postkomunistické Strany demokratické levice (SDL), za kterou zasedal od roku 1992 v parlamentu, a založil Směr. Ten postupně ovládl levicový prostor a od roku 2005 nese dnešní název.