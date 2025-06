Tatra chystá zdvojnásobení výroby vozů. Posílení kapacit částečně pokryje úvěr

Nadcházející valnou hromadu automobilky Tatra Trucks čeká rozhodnutí, které může výrazně posílit pozici kopřivnické továrny na globálních trzích. Z roční produkce zhruba 1500 vozů hodlá do roku 2030 navýšit výrobu na tři tisíce kusů s možností dalšího růstu. Tržby firmy by se tak do konce dekády zdvojnásobily, ukazatel EBITDA by stoupl dokonce trojnásobně, odhaduje management.