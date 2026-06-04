Soud ve Francii definitivně rozhodl. Český miliardář má zbourat luxusní vilu v Provence
- Francouzský nejvyšší soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, jenž nařídil zbourání rozsáhlé vily, kterou si na jihu Francie nechal v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář.
- Požádala o to už dříve radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla.
- Informovala o tom tamní média.
Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí, česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Ten se ke sporu zatím nevyjádřil.
Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stává pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.
Porušení místních pravidel
Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl obrovský obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu. K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk s tím, že náklady na výstavbu se odhadují na šest milionů eur (145 milionů korun).
Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur a 250 tisíc eur. Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.
Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.