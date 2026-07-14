Spyder pro české nebe, Gaza pro české firmy? Macinka jednal v Izraeli o obraně i obnově
- Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu moderních systémů protivzdušné obrany Spyder.
- Praha chce posílit ochranu vzdušného prostoru kvůli novým cílům NATO a rostoucím bezpečnostním hrozbám.
- Ministr zahraničí Petr Macinka vzbudil pozornost i výrokem, když Pásmo Gazy označil za součást Izraele.
Česko nadále jedná s Izraelem o nákupu systémů protiletecké obrany Spyder. Na dotaz novinářů to dnes uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). Je to podle něj i jeden z důvodů, proč ministra na dnes končící návštěvě Izraele doprovázel zástupce ministerstva obrany.
„Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické organizace v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stran vojenských schopností stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těchto cílů je protivzdušná obrana České republiky,“ řekl Macinka.
Šéf české diplomacie vystoupil na závěrečné tiskové konferenci své cesty po boku svého izraelského protějšku Gideona Saara. Oba politici se označili za přátele i v osobním životě s tím, že si pravidelně píší i telefonují bez účasti svých úřadů.
Saar ve svém projevu označil Izrael za zemi, na kterou se na světě nejvíce útočí. Evropské vlády, které jsou kritičtější k chování Izraele v Pásmu Gazy nebo na okupovaném Západním břehu, dnes opakovaně obvinil z posedlosti jeho zemí.
České firmy by se mohly podílet na obnově Gazy
Izrael vedl v úzkém pobřežním pásmu válku od října 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás zaútočili na Izrael. V jeho pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila přes 72.500 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací byli přes 80 procent obětí civilisté.
Macinka se zmínil také o podpoře amerického plánu pro Pásmo Gazy a o možnosti, že by se české firmy podílely na rekonstrukci tohoto území zdevastovaného válkou. Při této příležitosti toto palestinské území označil za součást Izraele. „Je to pro nás důležité, protože si myslím, že i my máme co nabídnout, a vidíme, že tato část vaší země potřebuje řešení,“ řekl. Na dotaz ČTK, zda se jednalo o přeřeknutí, či pozici vlády, ministr svůj výrok neupřesnil.