Temelín může vyrábět elektřinu až do roku 2082. ČEZ chystá rozsáhlou modernizaci bloků
- Oba bloky Jaderné elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění.
- Novinářům to v úterý řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
- V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, o 20 let déle, než se dosud uvádělo.
Plán provozovat Dukovany a Temelín 80 let vychází z ekonomických i technických analýz společnosti ČEZ, na kterých pracovala několik let. „Jaderná elektrárna Temelín prokazuje dlouhodobě špičkovou bezpečnost a spolehlivost," řekl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš s tím, že to byl základ úvah o prodloužení životnosti temelínských bloků. „Tento trend (prodlužování životnosti) nakonec vidíme i v jiných zemích," řekl předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek a poukázal na to, že jde například o USA nebo Francii.
„Naším hlavním cílem skutečně je zajistit to, aby byla elektrárna provozována bezpečně a provoz nikoho neohrozil," dodal. Životnost jaderných elektráren není v Česku stanovena pevnou časovou hranicí. Klíčovým kritériem je technický stav zásadních zařízení elektrárny.
Modernizace stojí miliardy
Bloky Temelína byly uvedeny do provozu v letech 2000 a 2002. Jejich elektrický výkon ČEZ během provozu v důsledku rozsáhlých modernizací zvýšil z původních 1962 MW na 2172 MW. Potřebné modernizace pro 80 let provozu v Temelíně zahrnují například plánovanou výměnu generátorů, obnovu vybraných potrubních tras, armatur a elektrických prvků a také výměnu části řídicích a bezpečnostních systémů.
ČEZ každoročně investuje do modernizace jaderných elektráren miliardy korun. Letošní investice v Jaderné elektrárně Temelín dosáhnou 3,8 miliardy korun, což je o 700 milionů více než loni. Letos elektrárna dokončuje přechod na delší palivový cyklus, pokračuje modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod.