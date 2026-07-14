Předplatné

Vlastní bydlení bez dluhů na desítky let. Mladý pár vyměnil hypotéku za lodní kontejner a má luxusní domov

Typová stavba ModulCont 2.5A, vytvořená ze dvou a půl lodních kontejnerů HC40’.

Typová stavba ModulCont 2.5A, vytvořená ze dvou a půl lodních kontejnerů HC40’. Zdroj: ModulLine

ModulCont Mini od ModulLine
ModulCont Mini od ModulLine
ModulCont Mini od ModulLine
ModulCont Mini od ModulLine
ModulCont Mini od ModulLine
64 Fotogalerie
čer
Diskuze (0)
  • Namísto celoživotní hypotéky volí stále více lidí bydlení ve vysloužilých lodních kontejnerech, které po obložení dřevem a zateplení vypadají jako moderní dřevostavby. 
  • Modulární domy na klíč, jejichž cena v Česku začíná zhruba na 1,5 milionu korun, nabízejí bleskovou výstavbu, a to i během jednoho měsíce. 
  • Díky vysoké pevnosti a flexibilitě ocelových boxů nachází tato metoda uplatnění nejen u rodinných domů, ale také v komerční sféře, školství či u dočasných staveb. 

Místo celoživotního dluhu u banky vsadili na ocelový box z přístavu. Touha po tichu, výhledu do korun stromů a ranní kávě na vlastní terase dovedla mladou dvojici k netradičnímu rozhodnutí. Namísto hypotéky na desítky let si pořídili klasický lodní kontejner, který vlastníma rukama proměnili v útulné útočiště uprostřed přírody. 

Zvenčí dům působí jako stylová horská dřevostavba – dominuje mu přírodní dřevo, teplé osvětlení, prostorná terasa a ohniště pro večerní posezení pod hvězdami. Skutečnost, že jádro tohoto moderního domova ještě nedávno brázdilo světové oceány s těžkým nákladem, by dnes tipoval jen málokdo. Příběh mladého páru z USA není ojedinělý. I v Česku se kontejnery začínají těšit velké oblibě. 

Flexibilní stavebnice

Na realitním trhu se stále výrazněji prosazuje takzvaný modulový či modulární systém výstavby. Tento koncept, připomínající flexibilní stavebnici, umožňuje pracovat s libovolnými rozměry obytných kontejnerů a plně se přizpůsobit individuálním požadavkům obyvatel. 

Základním stavebním kamenem jsou vyřazené lodní kontejnery, pro které se vžil anglický název one-way container. Jde o kontejnery, které za sebou mají pouze jednu jedinou plavbu přes oceán. V praxi to znamená, že jsou ve špičkovém stavu – nejsou nijak poškozené, prohnuté ani opotřebované náročnou službou na moři. 

Jejich využitím pro bydlení navíc dochází k ukázkovému příkladu upcyklace: materiál, který by jinak ztratil své primární využití, dostává zcela nový a dlouhodobý smysl v podobě moderního ekologického domova. Jen v Česku existuje hned několik firem, které se stavbě z těchto kontejnerů věnují. Například společnost ModulLine nabízí několik variant těchto staveb, přičemž jde o takzvané domy na klíč. Ceny začínají na 1,5 milionu korun, uvedly v pořadu FLOW podnikatelky z projektu Blokki, který se tomuto byznysu rovněž věnuje. 

„Kontejnerový dům funguje jako klasický rodinný dům, jsou v něm veškeré izolace a je obložený dřevem. Na první pohled nikdo nepozná, že jde o vyřazený kontejner,“ vysvětluje v pořadu FLOW Tereza Eichlerová, která si takové bydlení pořídila během koronavirové pandemie. 

Rychlost, mobilita a nižší pořizovací cena

Mezi hlavní faktory, které investory táhnou k modulární výstavbě, patří především ekonomické a praktické výhody oproti tradičnímu stavebnictví: 

  • Blesková rychlost: Výroba i montáž mohou probíhat v kterékoli roční době. Standardní dům je možné postavit již za pouhý měsíc (doba se prodlužuje pouze u vysoce specifických zadání). 
  • Nižší finanční náročnost: Pořizovací náklady jsou prokazatelně nižší než u klasické zděné výstavby. 
  • Vysoká variabilita a mobilita: Budovu lze kdykoli demontovat a přenést na zcela jiné místo. Stejně tak může stavba „růst“ společně s potřebami majitele pouhým doplňováním dalších modulů. 
  • Dlouhá životnost: Použité technologie garantují životnost minimálně 80 let. Jde tedy o plnohodnotné vícegenerační bydlení. 

Od rodinných domů po zázemí pro ZOO

Variabilita systému umožňuje z kontejnerů poskládat sestavy v podstatě neomezených rozměrů. Vedle rodinných domů, chat a zahradních domků nacházejí tyto moduly uplatnění v celé řadě dalších segmentů: 

  • Komerční sféra: administrativní budovy, kanceláře, sídla firem, prodejny, mobilní stánky, restaurace, rychlá občerstvení, autoservisy či zázemí pro automyčky. 
  • Veřejný sektor a volný čas: školy, školky, ubytovny, studentské koleje, zázemí sportovišť (tělocvičny, šatny) a sanitární či volnočasové zázemí pro rodinné parky, zábavní centra a zoologické zahrady. 
  • Průmysl a provoz: vrátnice, garáže, skladovací prostory či mobilní zařízení stavenišť. 

Jak probíhá realizace a co je potřeba zařídit?

Výroba samotného domu probíhá přímo v dílně výrobce, pokud si kontejner nepředěláváte svépomocí. Na pozemek klienta se tak přiváží již hotový dům včetně fasády a kompletního zateplení. 

Před samotným závozem musí mít zákazník připravený vhodný pozemek, který je zahrnutý v územním plánu obce a je zasíťovaný (pokud se nerozhodne pro zcela soběstačnou off-grid variantu). Na pozemku je nutné realizovat přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace. 

Častou otázkou bývá financování. Vzhledem k tomu, že je dům pevně spojen se zemí betonovým pásem, je možné na jeho pořízení bez problémů využít i klasickou hypotéku. 

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů