Vlastní bydlení bez dluhů na desítky let. Mladý pár vyměnil hypotéku za lodní kontejner a má luxusní domov
- Namísto celoživotní hypotéky volí stále více lidí bydlení ve vysloužilých lodních kontejnerech, které po obložení dřevem a zateplení vypadají jako moderní dřevostavby.
- Modulární domy na klíč, jejichž cena v Česku začíná zhruba na 1,5 milionu korun, nabízejí bleskovou výstavbu, a to i během jednoho měsíce.
- Díky vysoké pevnosti a flexibilitě ocelových boxů nachází tato metoda uplatnění nejen u rodinných domů, ale také v komerční sféře, školství či u dočasných staveb.
Místo celoživotního dluhu u banky vsadili na ocelový box z přístavu. Touha po tichu, výhledu do korun stromů a ranní kávě na vlastní terase dovedla mladou dvojici k netradičnímu rozhodnutí. Namísto hypotéky na desítky let si pořídili klasický lodní kontejner, který vlastníma rukama proměnili v útulné útočiště uprostřed přírody.
Zvenčí dům působí jako stylová horská dřevostavba – dominuje mu přírodní dřevo, teplé osvětlení, prostorná terasa a ohniště pro večerní posezení pod hvězdami. Skutečnost, že jádro tohoto moderního domova ještě nedávno brázdilo světové oceány s těžkým nákladem, by dnes tipoval jen málokdo. Příběh mladého páru z USA není ojedinělý. I v Česku se kontejnery začínají těšit velké oblibě.
Flexibilní stavebnice
Na realitním trhu se stále výrazněji prosazuje takzvaný modulový či modulární systém výstavby. Tento koncept, připomínající flexibilní stavebnici, umožňuje pracovat s libovolnými rozměry obytných kontejnerů a plně se přizpůsobit individuálním požadavkům obyvatel.
Základním stavebním kamenem jsou vyřazené lodní kontejnery, pro které se vžil anglický název one-way container. Jde o kontejnery, které za sebou mají pouze jednu jedinou plavbu přes oceán. V praxi to znamená, že jsou ve špičkovém stavu – nejsou nijak poškozené, prohnuté ani opotřebované náročnou službou na moři.
Jejich využitím pro bydlení navíc dochází k ukázkovému příkladu upcyklace: materiál, který by jinak ztratil své primární využití, dostává zcela nový a dlouhodobý smysl v podobě moderního ekologického domova. Jen v Česku existuje hned několik firem, které se stavbě z těchto kontejnerů věnují. Například společnost ModulLine nabízí několik variant těchto staveb, přičemž jde o takzvané domy na klíč. Ceny začínají na 1,5 milionu korun, uvedly v pořadu FLOW podnikatelky z projektu Blokki, který se tomuto byznysu rovněž věnuje.
„Kontejnerový dům funguje jako klasický rodinný dům, jsou v něm veškeré izolace a je obložený dřevem. Na první pohled nikdo nepozná, že jde o vyřazený kontejner,“ vysvětluje v pořadu FLOW Tereza Eichlerová, která si takové bydlení pořídila během koronavirové pandemie.
Rychlost, mobilita a nižší pořizovací cena
Mezi hlavní faktory, které investory táhnou k modulární výstavbě, patří především ekonomické a praktické výhody oproti tradičnímu stavebnictví:
- Blesková rychlost: Výroba i montáž mohou probíhat v kterékoli roční době. Standardní dům je možné postavit již za pouhý měsíc (doba se prodlužuje pouze u vysoce specifických zadání).
- Nižší finanční náročnost: Pořizovací náklady jsou prokazatelně nižší než u klasické zděné výstavby.
- Vysoká variabilita a mobilita: Budovu lze kdykoli demontovat a přenést na zcela jiné místo. Stejně tak může stavba „růst“ společně s potřebami majitele pouhým doplňováním dalších modulů.
- Dlouhá životnost: Použité technologie garantují životnost minimálně 80 let. Jde tedy o plnohodnotné vícegenerační bydlení.
Od rodinných domů po zázemí pro ZOO
Variabilita systému umožňuje z kontejnerů poskládat sestavy v podstatě neomezených rozměrů. Vedle rodinných domů, chat a zahradních domků nacházejí tyto moduly uplatnění v celé řadě dalších segmentů:
- Komerční sféra: administrativní budovy, kanceláře, sídla firem, prodejny, mobilní stánky, restaurace, rychlá občerstvení, autoservisy či zázemí pro automyčky.
- Veřejný sektor a volný čas: školy, školky, ubytovny, studentské koleje, zázemí sportovišť (tělocvičny, šatny) a sanitární či volnočasové zázemí pro rodinné parky, zábavní centra a zoologické zahrady.
- Průmysl a provoz: vrátnice, garáže, skladovací prostory či mobilní zařízení stavenišť.
Jak probíhá realizace a co je potřeba zařídit?
Výroba samotného domu probíhá přímo v dílně výrobce, pokud si kontejner nepředěláváte svépomocí. Na pozemek klienta se tak přiváží již hotový dům včetně fasády a kompletního zateplení.
Před samotným závozem musí mít zákazník připravený vhodný pozemek, který je zahrnutý v územním plánu obce a je zasíťovaný (pokud se nerozhodne pro zcela soběstačnou off-grid variantu). Na pozemku je nutné realizovat přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace.
Častou otázkou bývá financování. Vzhledem k tomu, že je dům pevně spojen se zemí betonovým pásem, je možné na jeho pořízení bez problémů využít i klasickou hypotéku.