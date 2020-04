Koronavirus v USA si vyžádá 240 tisíc mrtvých, řekl Trump | E15.cz

Pandemie koronaviru si ve Spojených státech vyžádá 100 tisíc až 240 tisíc obětí. Předpokládá to podle agentury AP Bílý dům v případě, že budou dodržována stávající preventivní opatření. Americký prezident Donald Trump varoval Američany, že zemi čekají dva obtížné týdny, které ale USA překonají. Zároveň vyzval spoluobčany, aby se v zájmu boje proti koronaviru vyvarovali sociálních kontaktů. Už dříve přitom uvedl, že pokud by počet tamních obětí dosáhnul nejvýše 200 tisíc, znamenalo by to prý, že Trumpova země odvedla velmi dobrou práci.