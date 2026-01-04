Grónsko rozhodně potřebujeme, zopakoval Trump po útoku na Venezuelu
- Trump po americké intervenci ve Venezuele znovu otevřel téma „potřeby“ Grónska pro bezpečnost USA.
- Dánsko zájem Washingtonu odmítá a připomíná, že Grónsko je autonomní součást království i NATO.
- Spor znovu ukazuje strategický význam Arktidy, kde se střetávají zájmy USA, Ruska a Číny.
Spojené státy potřebují Grónsko, prohlásil v neděli americký prezident Donald Trump v rozhovoru s časopisem The Atlantic. Grónsko je autonomní součástí Dánska, které je stejně jako USA členem NATO. Trump svůj zájem o získání tohoto ostrova dává najevo dlouhodobě, proti čemuž se Dánsko opakovaně ohrazuje.
Téma se nyní znovu objevilo po americkém útoku ve Venezuele, při němž americké speciální síly zajaly a do USA převezly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.
„Grónsko potřebujeme, rozhodně,“ řekl Trump magazínu a dánský ostrov popsal jako obklopený ruskými a čínskými loděmi.
Už v sobotu, tedy v den americké intervence ve Venezuele, konzervativní influencerka Katie Millerová, která v letech 2017 až 2019 pracovala na několika pozicích pro první Trumpovu administrativu, zveřejnila na síti X obrázek mapy Grónska v barvách americké vlajky s komentářem „Brzy“.
Krátce poté se proti podobným projevům na stejné síti ohradil dánský velvyslanec v USA Jesper Møller Sørensen. „Jsme blízcí spojenci a jako takoví bychom měli i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska. Grónsko je již součástí NATO,“ uvedl diplomat.
Dánsko a USA podle velvyslance spolupracují na zajištění bezpečnosti v Arktidě. Dále připomněl, že Dánsko v roce 2025 za tímto účelem vyčlenilo 13,7 miliardy dolarů. „Protože naši společnou bezpečnost bereme vážně. A ano, očekáváme plné respektování územní celistvosti Dánského království,“ dodal.
Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, již dříve zdůvodňoval národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má strategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím.