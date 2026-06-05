Trump vrací do hry uhlí. Do výstavby nových elektráren vloží masivní investici
- Donald Trump oznámil investici 700 milionů dolarů do amerického uhelného průmyslu.
- Součástí plánu je výstavba dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu.
- Kritici upozorňují, že uhlí patří k nejvíce znečišťujícím fosilním palivům.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionu dolarů (14,6 miliardy Kč) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The New York Times (NYT).
Republikán za účelem investice uplatnil zákon o obranné produkci z období studené války, kdy sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby.
První nové uhelné elektrárny po více než dekádě
„V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou dnes oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů,“ prohlásil Trump. USA podle něj postaví dvě nové uhelné elektrárny a jeden exportní terminál. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za 13 let, poznamenal NYT.
Republikánský prezident dlouhodobě prosazuje obnovu upadajícího amerického uhelného průmyslu. Jeho dnešnímu oznámení v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming a Západní Virginie.
Trump opakoval frázi „krásné čisté uhlí“, ačkoliv se jedná o fosilní palivo s nejvyšším obsahem uhlíku. Uhelné elektrárny podle expertů produkují více škodlivých znečišťujících látek a oxidu uhličitého způsobujícího oteplování planety než plynové elektrárny, solární panely a větrné turbíny.