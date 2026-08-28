USA vyjednávají s Venezuelou dlouhodobý přístup k ropě. Ve hře je i stoletý pronájem polí
- Spojené státy vyjednávají s Venezuelou o dlouhodobém přístupu k jejím ropným zásobám, přičemž ve hře je i možný pronájem ropných polí až na 100 let.
Jednání probíhají mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a prozatímní venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou.
Bílý dům upevnil svůj vliv v zemi po lednovém únosu Nicoláse Madura a v současnosti již plně kontroluje venezuelský ropný export i rozdělování tržeb.
Spojené státy dojednávají s Venezuelou smlouvu, která jim zaručí dlouhodobý přístup k ropným zásobám této latinskoamerické země. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním. Spojené státy nyní kontrolují venezuelský ropný export.
Podle jednoho zdroje by v rámci dohody venezuelské úřady přenechaly některá venezuelská ropná pole americké vládě. Jejich těžba by pak byla vyčleněná pro Spojené státy. Další zdroj přirovnal dohodu k pronájmu.
Americké ani venezuelské úřady nechtěly informace agentury Reuters komentovat.
O jednání mezi Spojenými státy a Venezuelou informují i některá americká média. Podle několika zdrojů agentury Bloomberg by dohoda mohla mít podobu pronájmu na 100 let více venezuelských ropných polích. Server Axios píše, že jednání vedou prozatímní venzuelská prezidentka Delcy Rodríguezová a americký ministr zahraníčí Marco Rubio.
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu prezidenta Nicoláse Madura. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkou kuratelou. Spojené státy zprostředkovávají prodeje venezuelské ropy do zahraničí, inkasují příjmy z prodejů, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě. Na její rozhodnutí má podle amerických médií velký vliv americký ministr zahraničí Marco Rubio, kterého deník The New York Times v červenci kvůli tomu označil za amerického místodržícího ve Venezuele.