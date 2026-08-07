Aktualizováno: V bratislavské rafinerii Slovnaft hořela nádrž, výbuch otřásl okolím
V bratislavské rafinerii Slovnaft došlo k výbuchu a následnému požáru nádrže s ropnými produkty.
Hustý černý dým zahalil část města a svědci hlásí tlakovou vlnu, která otřásla budovami.
Událost se obešla bez zranění a firemní hasiči již mají situaci pod kontrolou.
V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl server Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.
Podle televize Markíza začal hořet materiál v nádrži s odpadovými látkami. Svědci v okolí slyšeli silnou ránu, která otřásla skly v oknech okolních budov. Na místě zasahují firemní hasiči, kteří vyzvali lidi v okolí, aby nevycházeli ven a zavřeli okna.
„Krátce po poledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty v areálu společnosti Slovnaft. To způsobilo následné hoření uskladněného produktu,“ citují slovenská média mluvčí firmy. „Při události nebyl nikdo zraněn a hasiči postupně dostávají situaci pod kontrolu. Bezprostřední nebezpečí okolním městským částem či obyvatelům nehrozí,“ dodala mluvčí.
Jedna ze čtenářek Aktualit z bratislavské městské části Podunajské Biskupice uvedla, že slyšela výbuch a cítila tlakovou vlnu, když ležela na posteli při uspávání dítěte.