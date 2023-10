Válka v Izraeli ONLINE: Invaze v Pásmu Gazy je na spadnutí | e15.cz

Domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN už 338 tisíc lidí

Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN už 338 tisíc lidí. Nejméně 51 dalších osob v noci na dnešek při náletech zemřelo, přes 280 jich utrpělo zranění. Informují o tom agentura AFP a server listu The Times of Israel. Hamásem ovládaná média uvedla, že při izraelském náletu dnes zahynulo 15 Palestinců žijících v uprchlickém táboře v Gaze. Jordánsko poprvé od začátku konfliktu poslalo do Pásma Gazy humanitární pomoc.

Izrael na úzké pásmo, v němž žije kolem 2,3 milionu Palestinců, útočí v odvetě za víkendové masakry ozbrojenců z Hamásu, které podle poslední izraelské bilance připravily o život na 1300 lidí.