Příbuzní zavražděných Hamásem demonstrovali za demisi premiéra Netanjahua

Asi tři stovky lidí včetně těch, jejichž příbuzní byli zavražděni palestinským hnutím Hamás či uneseni do Gazy 7. října, dnes demonstrovaly v Jeruzalémě za odstoupení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Demonstrace se konala poblíž parlamentu, kde někteří příbuzní zavražděných přespávají ve stanu, který v noci začal hořet. Nikomu se nic nestalo. Podle organizátorů protestu ale stan zřejmě někdo úmyslně podpálil, bylo na něm heslo za demisi premiéra, informoval server The Times of Israel.

„Jak je možné, že premiér, za jehož vedení bylo zavražděno a uneseno dosud nejvíce Izraelců, dosud nerezignoval?“ zeptal se na demonstraci Ronni Neeman, jehož neteř zavraždili palestinští ozbrojenci 7. října na hudebním festivalu v izraelském pohraničí u Pásma Gazy. Ten den zaskočilo izraelské bezpečnostní složky několik tisíc palestinských ozbrojenců, kteří pronikli plotem z Pásma Gazy a povraždili v pohraničí na 1200 lidí a dalších asi 240 osob unesli.