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Vojenský terč pro Írán. Teherán míří na zahraniční média včetně pražské stanice Radio Farda

Írán se loučí s Alím Chameneím (4.7.2027)

Írán se loučí s Alím Chameneím (4.7.2027) Zdroj: ČTK / AP / Altaf Qadri

ČTK
ČTK
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  • Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů zahraniční perskojazyčná média, včetně pražské stanice Radio Farda. ¨
  • Mluvčí armády redakce obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami a označil je za legitimní terče.
  • Teherán tím dále stupňuje represe vůči nezávislým informacím v reakci na probíhající vojenský konflikt.

Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), která sídlí v Praze. Na seznamu jsou také stanice BBC Persian či Iran International. Podle agentury AFP to dnes oznámil mluvčí sil Abólfazl Šekárčí, který tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. 

Šekárčí stanice označil za nepřátelské a dodal, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mossad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.

Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.

Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.

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