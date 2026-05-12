Záhada potopené ruské lodi. Na dně u Španělska mohly skončit reaktory pro KLDR
- Ruská loď Ursa Major, která se za dosud nevyjasněných okolností potopila v roce 2024 u španělských břehů Středozemního moře, mohla převážet jaderné reaktory do ponorek pro Severní Koreu.
- Vyplývá to z vyšetřování, o kterém v úterý informovala stanice CNN.
- Ursa Major byla naložena v přístavech v Petrohradu a Usť-Luze ve Finském zálivu a namířeno měla do Vladivostoku.
Ursa Major v doprovodu dvou lodí ruského námořnictva vyplula v prosinci 2024, tedy dva měsíce poté, co severokorejský vůdce Kim Čong-un vyslal vojáky na pomoc Rusku při bojích proti Ukrajině. Plavidlo 23. prosince vyslalo nouzový signál poté, co ho poškodily tři exploze, při nichž zemřeli dva námořníci. Po několika hodinách se Ursa Major potopila. Španělská vojenská loď zachránila 14 členů posádky.
Vyšetřování podle CNN může naznačovat, že západní země se potopením lodi u jižních břehů Španělska pokusily zabránit Rusku v předání nejnovějších jaderných technologií Severní Koreji, svému klíčovému spojenci.
Součástky pro jaderné reaktory
Zhruba týden po potopení k vraku připlula ruská špionážní loď, načež následovaly další čtyři výbuchy, uvedl zdroj obeznámený se španělským vyšetřováním incidentu. Podle veřejně dostupných údajů americká speciální letadla, která z atmosféry odebírají vzorky za účelem odhalování radiace, loni dvakrát přeletěla nad místem potopení lodi.
Španělská vláda incident zprvu téměř nekomentovala. Pod tlakem opozičních poslanců však loni zveřejnila prohlášení, v němž potvrdila, že ruský kapitán lodi sdělil španělským vyšetřovatelům, že Ursa Major přepravovala „součástky pro dva jaderné reaktory podobné těm, které se používají na ponorkách". Podle španělského vyšetřování mohl být k potopení plavidla použit vzácný typ torpéda.
Vlastník plavidla, firma Oboronlogistika napojená na ruské ministerstvo obrany, dříve uvedla, že potopení lodi Ursa Major - která byla spojována s vojenskými transporty do Sýrie a proto byla také zapsána na sankční seznam Spojených států - byl „teroristický čin". Kdo za potopením podle ní stál, Oboronlogistika nesdělila.