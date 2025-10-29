Zakázané sýry a šunky. Britové si z EU určité potraviny nesmějí dovážet ani pro osobní spotřebu
Od dubna letošního roku zavedlo Spojené království přísný zákaz dovozu mléčných výrobků a řady druhů masa z Evropská unie pro osobní spotřebu. Krok odůvodněný ochranou před slintavkou a kulhavkou zasáhl nejen turisty, ale i drobné prodejce sýrů v Paříži. Píše o tom server CNBC.
Zákaz je součástí snahy britské vlády zabránit šíření slintavky a kulhavky, velmi nakažlivé choroby hospodářských zvířat, která se začátkem roku objevila v Německu, Maďarsku či na Slovensku. Nemoci nepředstavují riziko pro člověka, ale jsou vysoce nakažlivé pro skot, ovce a pro prasata. Pokuty za porušení nových pravidel mohou dosáhnout až pěti tisíc liber (přibližně 138 tisíc korun).
Pro malé prodejce evropských sýrů je zákaz nepříjemnou komplikací byznysu. Třeba pařížská sýrárna Fromagerie Ferdinand pro CNBC uvedla, že mezi jejími klienty byli převážně Britové, kteří si rádi vozili sýry jako suvenýry. Majitel obchodu Alexandre Vilaca uvedl: „Před pár měsíci mi klienti řekli, že je zakázáno vozit sýr domů. A to mělo obrovský dopad na naše prodeje ve Spojeném království.“
Koncem července britské ministerstvo životního prostředí, potravinářství a záležitostí venkova ve svém hodnocení uvedlo, že „… zatímco případy slintavky a kulhavky v Evropě na začátku roku byly nepochybně znepokojivé, od dubna nebyly hlášeny žádné další případy, což naznačuje, že situace v Maďarsku a na Slovensku je pod kontrolou.“ Zpráva zároveň varovala, že nemoci mohou zůstat nezjištěné i několik měsíců.
Zákaz platí i obráceně
Britská vláda uvedla, že zákaz navzdory zamezení ohnisek nemocí zůstává odůvodněn ochranou britských farmářů a potravinovou bezpečností. Uvedla také, že investuje miliardu liber (téměř 28 miliard korun) do nového Národního centra biologické bezpečnosti. Podobná omezení zavedla i EU a zakázala osobní dovoz mléčných a živočišných výrobků z nečlenských zemí také z důvodu šíření nemocí. Británie se tedy spíše řadí k precedentu, než aby šlo o unikátní krok.
K závažnému rozšíření slintavky a kulhavky došlo v roce 2001, kdy epidemie vypukla ve Spojeném království a muselo být utraceno více než šest milionů zvířat. V EU byly utraceny čtyři miliony zvířat a členské státy zaplatily za škody 2,7 miliardy eur.