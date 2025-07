Budeme muset zdražit, reaguje šéf Linetu na Trumpova cla vůči EU. Přesun výroby je jedna z možností

Výrobce zdravotnických lůžek Linet nevylučuje, že by částečný přesun výroby do USA byl jednou z možností, jak zmírnit dopad amerických cel. Část zdanění bude muset společnost promítnout i do zvýšení cen, uvedl ředitel společnosti Tomáš Kolář. Americký prezident Donald Trump hrozil nejprve 50procentním a posléze 30procentním clem na dovoz výrobků z Evropské unie. V neděli byla oznámena dohoda o clu na většinu zboží z EU ve výši 15 procent.