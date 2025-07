Budvar loni vydělal 361 milionů. Rekordní tržby táhl export a růst na nových trzích

Loni se dařilo Budvaru zvýšit objem prodeje v zahraničí, kam vyváží 72 procent celkové produkce, i na domácím trhu. Export loni vzrostl o čtyři procenta na 1,39 milionu hektolitrů piva a tvořil pivovaru hlavní nárůst objemů prodejů a tržeb. Prodej piva posílil pivovar nejen na svých tradičních a důležitých trzích, jako jsou Německo, Polsko, Slovensko či Británie, ale prosadil se i na Novém Zélandu nebo Kambodži. Pivo vyváží do sedmi desítek zemí na světě. Na tuzemském trhu Budvar meziročně zvýšil objem prodeje o 1,7 procenta.

„Loňský rok byl z pohledu stability výjimečný, neměli jsme žádné zásadní výpadky. Už dříve jsme opustili ruský trh, ale ten jsme dokázali nahradit novými prodeji jinde. Na každém trhu má naše značka jinou výchozí pozici, všude ale chceme Budvar prezentovat jako prémiové pivo s jedinečným charakterem. Díky širokému portfoliu se nám daří nacházet zajímavé obchodní příležitosti, oslovovat nové partnery doma i v zahraničí, a zároveň posilovat ty stávající. A důležité je, že se nám to daří i na trzích, kde spotřeba piva v posledních letech stagnuje nebo klesá, sdělil dříve ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Celkově náklady na provoz podniku stouply meziročně o 5,03 procenta. “V oblasti materiálu a energie jsme zaznamenali meziroční pokles o 0,85 procenta, jde o 14 milionů Kč. Nárůst nákladů na služby je způsoben zejména zvýšením nákladů na podporu prodeje o 44 milionů Kč. Dále také došlo ve srovnání s loňským rokem k nárůstu nákladů na IT o 25 milionů Kč, nákladů na marketing o 18 milionů Kč, nákladů na přepravu o 14 milionů a na údržbu o 14 milionů Kč,“ uvedl ve výroční zprávě Dvořák. Počet zaměstnanců loni klesl z 627 na 617.

Podnik loni investoval do rozvoje 182 milionů Kč. Letos se v investicích zaměřil na zařízení a technologie, které přinesou energetické úspory. Letos v areálu instalují fotovoltaickou elektrárnu, která by měla pokrýt deset procent spotřeby energie, investice přesáhne 50 milionů Kč. Dále plánují bioplynovou stanici, která bude odpadní vodu přeměňovat na elektrickou energii a mělo by to pokrýt dalších deset procent spotřeby energie. Tento projekt se zatím připravuje, podnik má studii proveditelnosti. Podle odhadů by se náklady mohly pohybovat kolem 100 milionů Kč. Další projekty v horizontu dvou až tří let jsou v přípravné fázi. Podnik chce obnovit technologii lahvových linek 1 a 2 z roku 2005.