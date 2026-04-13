Sázka, která vyšla. Ze země na pokraji bankrotu udělal Komárkův Allwyn svůj klíčový trh
- Když loterijní gigant Allwyn před 13 lety vstoupil do Řecka, mnozí lidé na Západě si klepali na čelo.
- Dnes země představuje pro herní skupinu z impéria KKCG miliardáře Karla Komárka jeden z hlavních trhů.
- V Athénách byl Allwyn navíc nedávno uveden na burzu.
Loterijní skupina Allwyn ze skupiny KKCG si burzu v řeckých Athénách nevybrala náhodou. Zvolené místo pro nedávný burzovní debut má logický, ale i symbolický význam: tamní trh byl první, na který KKCG v roce 2013 expandovala v oblasti loterijního byznysu, a to díky vstupu do zdejší největší loterijní firmy OPAP. Ta nedávno vytvořila byznysovou kombinaci s Allwyn International AG. Díky tomuto spojení vznikl druhý největší veřejně obchodovaný loterijní a herní operátor na světě – Allwyn AG. Řecká firma, která v lednu změnila název na Allwyn Hellas, byla totiž na athénské burze zalistována už od roku 2001.
Před třinácti lety, kdy KKCG do OPAP poprvé investovala, vkračovala z pohledu investorů pravděpodobně na jeden z nejhorších trhů v Evropě. Do země, která byla tři roky předtím na pokraji bankrotu a stále se zmítala ve vážné dluhové krizi. „Když se vrátím do roku 2013, kdy jsme sem poprvé vstoupili, situace v Řecku nebyla dobrá. Vzpomínám si, jak si tehdy v Londýně i v New Yorku ostatní investoři klepali na čelo a ptali se, jestli jsme se nezbláznili,“ vzpomínal po nedávném uvedení Allwynu na athénskou burzu zakladatel KKCG Karel Komárek.
OPAP, jehož historie sahá až do roku 1958, měl v té době na athénské burze dvě třetiny svých akcií. Češi koupili zbylou třetinu společnosti, kterou do té doby vlastnil řecký stát.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!