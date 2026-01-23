Aktualizováno: Strnadova CSG vstoupila na burzu v Amsterodamu, akcie prudce vyrostly
• CSG dnes vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterodamu, kde její akcie v úvodu obchodování vzrostly zhruba o 30 % nad 32 eur.
• Zbrojařská skupina podnikatele Michala Strnada by mohla z prodeje akcií získat 3,3 až 3,8 miliardy eur, tedy až přibližně 92 miliard korun.
• Ode dneška se akcie Czechoslovak Group obchodují také na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy.
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada dnes vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterodamu. Její akcie v úvodu zpevnily o více než 30 procent nad 32 eur, později růst zmírnil asi na 23 procent a každá akcie se prodávala zhruba za 30 eur, ukazují burzovní statistiky. Firma by mohla z prodeje akcií získat 3,3 až 3,8 miliardy eur (až 92 miliard korun).
Společnost nabídla 15,2 procenta akcií v ceně 25 eur za kus. Ode dneška se akcie CSG začínají obchodovat i na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market, který není hlavním trhem burzy.
Analytici už před vstupem akcií CSG na burzu upozorňovali, že patrně půjde o největší primární veřejnou nabídku (IPO) akcií zbrojařské společnosti v historii.
Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat skoro tři miliardy eur, zbytek připadne firmě. CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před úplnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.