Ve čtvrtek večer už budou až na Nvidii známy výsledky všech firem, které tvoří pomyslnou Sedmičku statečných. Takové označení nesou firmy Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia a Tesla, které se donedávna vymykaly zbytku trhu zejména masivním růstem své hodnoty v důsledku opakovaného překonávání odhadů své ziskovosti. Po zakolísání z minulého týdne to zatím vypadá, že jejich růstová pohádka nekončí. Kromě Powella ji přiživily i středeční čtvrtletní výsledky Mety, která meziročně zvýšila čistý zisk o 73 procent na téměř 14 miliard dolarů, a tržby jí nad očekávání analytiků vzrostly skoro o čtvrtinu.

Symbolem obnovené víry v překonání nedávných akciových rekordů jsou ale podíly společnosti Nvidia, které během středy posílily o třináct procent. To znamenalo zvýšení tržní hodnoty výrobce čipů o 329 miliard dolarů během jediného dne. Žádné jiné firmě se dosud nepovedlo během jediného obchodního dne tak masivně zvýšit svou kapitalizaci.

VIDEO: Nejlepší dlouhodobá investice jsou akcie, říká v pořadu FLOW Martina Špacírová, finančnice a ekonomka, která pracuje pro skupinu Hartenberg Holding.

FLOW: Rozhovor s investorkou Martinou Špacírovou z Hartenberg Holding • e15

Výsledková sezona nicméně i tento týden nabídla situace, které alespoň mírně oslabily mytologii Sedmi statečných. Varování všem nekonečně pozitivním burziánům vyslal v úterý Microsoft, jehož tržby z cloudových služeb zaostaly za očekáváním. Akcie firmy potom na mimoburzovním trhu ztrácely až osm procent. A to i přes to, že čistý zisk společnosti během letošního druhého čtvrtletí vzrostl meziročně o deset procent.

Případné zklamání z výsledků dalších technologických obrů – konkrétně pak Amazonu a Applu – by podnítily další debaty na téma toho, zda jsou současné cenovky titulů Velké sedmy opodstatněné.

Například šéf analytické společnosti Gavekal Research Louis-Vincent Gave si to rozhodně nemyslí. Minulý týden podle agentury Bloomberg ohlašoval příchod korekce hodnoty technologických gigantů, která by vrátila „nesmyslně přepálené“ tržní hodnoty těch nejpopulárnějších akcií zpátky na zem. Nebo aspoň blíže.

„Valuace technologických obrů se postupně staly obhajitelné jen těmi nejodvážnějšími prognózami vývoje monetární politiky a růstu ekonomiky i tržeb těchto firem. Takovýhle druh tržního extrému zkrátka nemůže vydržet,“ myslí si podle stejného zdroje portfolio manažer společnosti Marlborough Group James Athey.

Drahé jako voda s cukrem

Tento pohled ale řada českých investorů nesdílí. Například Jaroslav Šura, který právě na americké technologické obry dlouhodobě sází, nedávno upozornil, že pohledem klasické základní metriky vyjadřující poměr ceny za akcii k zisku na akcii (takzvaný P/E ukazatel) se může například vlastník Googlu jevit ještě levně.

„Akcie společnosti Alphabet mají nižší P/E než akcie firmy prodávající oslazenou vodu a firmy prodávající prací prášky,“ srovnal na sociální síti X valuaci technologického gigantu se společnostmi Coca-Cola a Procter&Gamble, které řada burziánů vnímá jako ztělesnění takzvaných defenzivních akcií. Tedy takových, kterým se vyhýbají ty nejtěžší dopady ekonomických recesí, ale i nákupní šílenství ze strany nezkušených investorů. O to stabilnější růst by pak teoreticky mohly takové tituly nabízet.

Z pomyslných Magnificent Seven je ale právě Alphabet tou akcií, která má poměr P/E nejnižší. Za jeden dolar zisku jsou investoři ochotni zaplatit podle portálu Ycharts 25 dolarů, v případě firem jako Nvidia nebo Tesla je to více než dvakrát tolik. O mimořádném postavení sedmičky výjimečných akcií svědčí také skutečnost, že jejich souhrnná tržní hodnota dokonce mírně převyšuje panevropský akciový index Stoxx 600. A jak popsal server CNBC, hrstka těchto technologických gigafirem tvoří zhruba třetinu hodnoty širokého amerického indexu S&P 500.

To samo o sobě ještě nemusí signalizovat problém, jak pro CNBC vysvětlil John Rekenthaler, viceprezident pro výzkum v analytické společnosti Morningstar. Podobně koncentrovaný byl akciový trh například koncem padesátých nebo začátkem šedesátých letech a nevedl si špatně, dodává expert.

Ošemetná umělá inteligence

Zatřást současnými valuacemi amerických technologických gigantů ale může také další vývoj fenoménu, který jim dosud pomohl k pohádkovému nárůstu tržní kapitalizace. Ostatně hodnota Nvidie, Microsoftu a v menší míře také Alphabetu, Applu a Mety se alespoň částečně odvíjí také od důvěry investorů ve schopnost těchto korporací profitovat z rozmachu umělé inteligence.

Červnová studie banky Goldman Sachs ale naznačuje, že jde navzdory obřím pokrokům ve vývoji AI, přesněji generativních jazykových modelů, o slepou důvěru. „Technologie umělé inteligence je mimořádně nákladná a k ospravedlnění takové finanční náročnosti potřebuje být schopna řešit opravdu komplexní problémy. K tomu ovšem není uzpůsobena,“ cituje studie hlavního analytika akciových trhů v Goldman Sachs Jima Covella.

„Ty opravdu převratné změny nenastanou hned. Pokud vůbec nějaké přijdou, tak se objeví během příštích deseti let,“ uvádí tamtéž profesor ekonomie na Massachusettském technologickém institutu Daron Acemoglu.

Podle něj takzvaná umělá inteligence do deseti let ovlivní méně než pět procent pracovních činností. Výsledky technologických gigantů a zejména jejich schopnost nadále dosahovat čistého zisku v řádu desítek miliard dolarů ale naznačují, že si finanční dobrodružství typu investic do rozvoje umělé inteligence zatím mohou dovolit.