Akcie dlouhodobě s přehledem poráží inflaci. Podle amerického profesora je ideální čas k nákupu | E15.cz

Letošní propady na světových burzách mohou řadu investorů od nákupu akcií či akciových fondů odradit. Pro mnoho z nich to může být dokonce i důvod pro prodej cenných papírů. Podle renomovaného amerického profesora, který se dlouhodobě věnuje finančním trhům, je však právě nyní ten správný čas pro investování na akciových trzích. Dlouhodobé statistiky v této souvislosti mimochodem ukazují, že investice do amerických akcií s přehledem poráží inflaci.

„Pokud jste dlouhodobý investor, tak bych nyní rozhodně nakupoval. Akcie se nacházejí na velmi zajímavých úrovních,“ řekl v rozhovoru pro finanční televizní kanál CNBC Jeremy Siegel, profesor financí na prestižní americké Wharton School of Business. Siegel je autorem knihy o akciových trzích nazvané Stocks for the Long Run: The Definitive Guide to Financial Market Returns & Long-Term Investment Strategies. Její první vydání vyšlo již v roce 1994 a letos vychází aktualizovaná verze.

Jak investovat v dobách vysoké inflace a jak rozložit portfolio:

Video se připravuje ... • VIDEO Videhub

Hlavní americký burzovní index S&P 500, který měří vývoj cen akcií největších amerických korporací, odepsal od začátku roku zhruba pětinu své hodnoty. Na technologické tituly zaměřený Nasdaq 100 spadl dokonce o 30 procent. Propady se nevyhnuly ani předchozím tahounům z řad velkých firem, jako jsou Alphabet (majitel internetového vyhledávače Google), provozovatel sociálních sítí Meta Platforms, ecommerce gigant Amazon či internetová televize Netflix.