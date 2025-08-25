Paušální daň pro firmy jde správným směrem. Ale prohloubí díru ve státním rozpočtu
Koalice Spolu přišla s návrhem nového daňového paušálu pro firmy, který má usnadnit zaměstnávání a odbourat zbytečnou administrativu. Myšlenka je správná – první zaměstnanec je dnes pro mnoho podnikatelů krokem do složitého a drahého světa byrokracie. Paušál by dokázal sjednotit odvody a snížit náklady, které malým firmám brání v růstu. Zatím ale nevíme, jak by takové opatření dopadlo na státní rozpočet. Pokud má stát přijít o miliardy korun, musí si upřímně říct, kde tyto peníze vezme.
Když koalice SPOLU představila svůj volební program, komentátoři se nejčastěji chytli dvou věcí. Jednou bylo velmi vágní podání všech programových bodů, což ale není nic nečekaného, psali jsme o tom nedávno. Nicméně je to obecně smutný obrázek české politiky. Druhým bodem, který zaujal komentátory veřejného dění byl úplně nový, do té doby nevyzkoušený daňový paušál pro firmy. Hned na tiskové konferenci se novináři ptali, co tím vlastně koalice Spolu myslí a jaké by byly parametry, jen aby si premiér Fiala s ministrem dopravy Kupkou vyměnili pohledy, mikrofony a vlastně vůbec nic neřekli.
Předseda vlády pak stručně pohovořil o paušální dani v rozhovoru pro pořad FLOW e15. Fungovala by obdobně jako u živnostníků. Platily by se místo ní odvody i daň z příjmů, byla by dobrovolná a zřejmě odstupňovaná podle různých pásem. Fiala ale zatím nebyl konkrétní v tom, do jaké výše tržeb budou moci firmy paušální daň platit.
Škrtání, nebo zvyšování daní?
Od té doby kolem onoho bájného paušálu všichni kroužíme a hledáme odpovědi na mnoho otázek. Detaily neznáme a předpokládám, že je neznají ani představitelé koalice Spolu. I kdyby měli v hlavě konkrétní obrázek s ideálními čísly, zcela jistě nebude nikde propočítaný.
Zaprvé, protože je to relativně časově a odborně náročné. Což nás může trápit, protože ten čas by si na to dát měli a odbornost by také měli mít zajištěnou. Zadruhé, a to je důležitější, ono je to skutečně hodně předčasné počítat, když člověk nezná realitu, během které to bude chtít schvalovat a zavádět. Nicméně i tak by mohlo existovat alespoň pár scénářů.
A zatřetí, a to je nejdůležitější, takové přenastavení systému by pravděpodobně znamenalo velký výpadek příjmů státního rozpočtu, což by znamenalo nutnost někde vedle přiznat konkrétní škrtání anebo zvyšování daní, což se do programu příliš nikomu dávat nechce.
Největší skok je vůbec začít a pak nabrat zaměstnance
Nový je ale směr, kterým koalice Spolu míří. A ten je v zásadě správný. Daňový paušál by se ani náhodou nemohl vztahovat k daním z příjmu právnických osob, protože bychom nedokázali odlišit daňové od nedaňových nákladů a každý druhý by si u nás založil s. r. o., jen aby optimalizoval daně.
Jde o jiné daně a odvody, tedy ty spjaté se zaměstnáváním. Tam se skutečně něco dělat dá a dělat by mělo. Protože víme z dat a mnozí tu zkušenost určitě rádi potvrdí, že největší skok v podnikání je možná se rozhoupat vůbec začít, ale někde hned za ním je první zaměstnanec.
Dokud je člověk sám za sebe, je systém poměrně srozumitelný a snadný. Trochu se zkomplikuje podání daňového přiznání, ale žádná další velká překážka na té cestě není. Přijdou poté dvě, možná tři. Jedna je chvíle, kdy musí řešit nakládání s odpady, ale to většina lidí naštěstí neřeší, i když by se s tím něco dělat mělo. Druhé je placení daně z přidané hodnoty, kde jsme se dostali do světa kontrolních hlášení a absolutně absurdního placení DPH z nezaplacených faktur. A to třetí je zaměstnání prvního zaměstnance.
Nahlásit ho a komunikovat se třemi různými institucemi a nakonec všem třem různě platit a čelit jejich případným kontrolám je jeden velký kámen úrazu. Dalším je pak skutečnost, jak absurdně drahé je chtít někomu dát práci. A nedejbože, aby to byl cizinec.
VIDEO: Zavedeme paušální daň i pro malé firmy, mladým garantujeme hypotéku, slibuje premiér Fiala v pořadu FLOW
Malí podnikatelé tomu čelí stejně jako ti velcí a velkým do toho ještě můžou spadnout odbory a další radosti, nicméně skok z podnikání bez zaměstnanců do podnikání s prvním zaměstnancem je administrativně a nákladově náročný. Nesmíme se pak divit tomu, že to firmy obchází nejrůznějšími cestami. Místo toho, aby lidem dali normální práci.
Je to problém a je dobře, že si ho někdo všiml. Sjednotit platbu a kontroly ze tří na jedno místo je krok kupředu. Zaplatit jednu a nižší částku, když chci začít zaměstnávat, je rozumné. Je jen škoda, že u toho koalice zjevně nespočítala, jaké by byly dopady na rozpočet, a že si upřímně neumíme říct, kde na to budeme muset vzít. Snad se to brzy dozvíme.