Postcovidová kocovina drtí miliardářův sportovní byznys. Jeho family office je v zisku jen díky burze
Společnost ConsilTech, přes kterou byznysmen Tomáš Němec pumpuje miliardy korun do přímých investic, loni zvýšila konsolidovanou čistou ztrátu na 489 milionů korun. Provozní zisk EBITDA se sice díky masivním investicím pohybuje kolem nuly, ani to však nevypovídá o dobré kondici investiční společnosti, která protáčí miliardy. Hlavní firmy skupiny v posledních letech čelí ochlazení na trzích se sportovním vybavením. Útěchou bývalému spolumajiteli gumárenské společnosti ČGS jsou úspěchy na burze.
ConsilTech vlastní například výrobce lyží Kästle nebo výrobce kol Bike Fun International (BFI). Obě společnosti loni vykázaly ztrátu. Do toho firma také před letošním prodejem „očišťovala“ zdravotnickou část, společnost BioVendor, což způsobilo další negativní účetní efekt pro loňský výsledek. Pozitivně se ve výkazech prodej projeví až letos. Skupina ConsilTech prodala BioVendor za přibližně dvě miliardy korun.
ConsilTech do sportu každoročně investuje v souhrnu stovky milionů korun, což budoucí vyhlídky zlepšuje. Do továren Kästle i BFI pořizuje automatizační linky, které mají podstatně zefektivnit provoz, a pomocí vývoje zase rozšiřuje a zdokonaluje jejich sortiment. Konkurence je v tomto oboru ale tak vysoká, že na výrazné zlepšení výkonnosti to nemusí stačit, zvláště pokud se naplní chmurné prognózy.
U cyklistického byznysu se totiž nejedná o neefektivitu jedné továrny nebo o pokles lokálního trhu. Problémem je celoevropská poptávka, která dalece zaostává za pandemickými roky. Odborné servery předpokládají, že trh sice z velké části vykrvácel už loni, i tak se ale bude stabilizovat jen pozvolna. Důvody ke slavení navíc výrobci nebudou mít ani pak.
Budoucí růst bude pozvolný
„Je více než pravděpodobné, že se vše vrátí do relativně stabilních předvídatelných kolejí, kde bude mírný meziroční růst opět běžnou realitou. Od korporátních investorů to bude vyžadovat notnou dávku trpělivosti,“ napsal například expert na cyklobyznys Petr Bureš.
Jeho slova platí i pro Němce. Kopřivnický Bike Fun International, největší tuzemský producent kol, loni zažil nejhorší rok ve své historii, když se ztráta vyšplhala až ke stovce milionů korun. Výsledek byl do značné míry ovlivněn jasným cílem – vyprodat sklady, klidně i s výraznou slevou. Letos už společnost vyhlíží návrat do zisku. „Cílem pro rok 2025 je návrat k zisku a zajištění dlouhodobého bankovního financování – obojího se již podařilo dosáhnout,“ píše se ve výroční zprávě bez bližších detailů. Stomilionové zisky, a tím pádem i návrat investovaného kapitálu jsou však v nedohlednu.
U lyží je postcovidová situace podobná. I zde je problém celoevropský. Známý výrobce lyží Rossignol na konci července dokonce v Horním Savojsku uzavřel svou továrnu, která fungovala 60 let. Důvodem byla přetrvávající neziskovost. I samotný ConsilTech ve výroční zprávě připouští, že situace není ideální – zimní sezony jsou kratší, než by trh potřeboval, což se podepisuje na celkové poptávce.
ConsilTech spadá do Němcova family office Consilium, které se zaměřuje na dlouhodobou prosperitu, a krátkodobé výkyvy trhů by ji neměly znervóznit. I z toho důvodu se do zmíněných sektorů nebojí dál masivně investovat. A nejen do nich. Čím dál více prostředků putuje také do Řecka, do zátoky Navarino, která se nachází v jihozápadní části Peloponéského poloostrova.
Dnes tam se svým řeckým partnerem, developerem Temes, provozuje jeden z nejvyhledávanějších luxusních evropských golfových klubů. Společně chystají i jeho rozšíření. Do budoucna tam chtějí ke čtyřem golfovým hřištím přistavět hotely, apartmány a rezidenční bydlení pro tisíce lidí. Celkové náklady Temes odhaduje na 1,2 miliardy eur, v přepočtu bezmála 30 miliard korun. Pro srovnání, jeden z největších tuzemských projektů Nový Rohan v pražském Karlíně má řádově menší rozlohu a vyjde na 15 miliard korun.
Povolení ke stavbě firma zatím nemá. Skupování pozemků a development už však polykají vyšší desítky milionů eur.
Byť se o Němcových podnikatelských aktivitách píše zejména v souvislosti se sportovním byznysem, většinu majetku už má dnes v jiné entitě, ve společnosti ConsilEng. Přes ni od podzimu roku 2016 investuje zejména do akciových titulů na světových burzách, ale například i do dluhopisů. ConsilEng má ve finančních aktivech přes devět miliard korun, přičemž postupně se jí daří snižovat finanční páku jak vůči bankám, tak vůči majiteli, tedy samotnému Němcovi. Loni tato část Němcovi vydělala zhruba 630 milionů korun po zdanění.
Před deseti lety Němec prodejem poloviny ČGS získal zhruba 15 miliard korun. K loňskému roku magazín e15 jeho majetek ocenil na 20 miliard.