Spotify chce dál zdražovat. Investuje do nových funkcí a cílí na miliardu uživatelů
Streamovací gigant Spotify od září zvyšuje ceny všech tarifů na většině trhů včetně Česka a vedení společnosti už naznačuje, že současné navýšení nemusí být poslední. Firma krok označuje za součást nové obchodní strategie, která má po letech stagnujících cen zajistit stabilní růst a financovat další rozšiřování služeb od audioknih a podcastů až po experimentální funkce typu AI DJ. Investoři si od tohoto trendu slibují posílení ziskovosti, akcie Spotify už krátce po oznámení posílily o téměř deset procent. Společnost zároveň připravuje prémiové předplatné pro „superfanoušky“, o jeho podobě však stále jedná s hudebními vydavatelstvími.
Streamovací služba začátkem srpna oznámila, že v Evropě i na dalších trzích od září navyšuje ceny všech tarifů. V Česku individuální předplatné stouplo z 169 na 185 korun, rodinný tarif z 269 na 299 korun, balíček Duo z 229 na 249 korun a studentské předplatné z 89 na 97 korun. Podobná úprava se dotkla i Latinské Ameriky, Afriky nebo Středního východu. Změna se naopak nedotkne USA, kde základní cena zůstává dvanáct dolarů. Akcie firmy po srpnovém oznámení zvýšení měsíční ceny předplatného posílily o téměř deset procent.
Podle spoluprezidenta a obchodního ředitele Spotify Alexe Norströma je zdražování nyní součástí „sady nástrojů“, které má firma k dispozici po letech držení cen na stejné úrovni. Norström listu Financial Times zdůraznil, že každé zvýšení bude doprovázeno přidanou hodnotou v podobě nových funkcí.
Miliarda posluchačů
„Zvyšování cen, úpravy cen a tak dále, to je součást našeho obchodního balíčku nástrojů a uděláme to, až to bude dávat smysl,“ řekl Norström a dodal, že firma bude „i nadále zvyšovat hodnotu“ pro zákazníky souběžně se zvyšováním cen a že „v podstatě chceme, aby vyhrál spotřebitel.“ Spotify začalo zvyšovat ceny teprve před dvěma lety a strategie přináší výsledky, protože v roce 2024 poprvé vykázalo celoroční zisk. Počet předplatitelů v loňském roce stoupl na 276 milionů a množství aktivních uživatelů měsíčně vzrostlo o 11 procent na 696 milionů.
Norström věří, že společnost Spotify může časem oslovit více než miliardu lidí: „Pravidelně nám platí jen něco málo přes tři procenta světové populace... Myslím, že je tu prostě mnohem více prostoru,“ poznamenal. Společnost Spotify minulé úterý uvedla, že uživatelé vytvořili téměř 9 miliard playlistů a přidala možnost vytvářet a upravovat přechody mezi skladbami.
Super prémiová služba má zpoždění
Firma už rozšířila své služby o audioknihy, podcasty či funkci AI DJ a plánuje také speciální předplatné pro „superfanoušky“. Agentura Bloomberg ale upozorňuje, že Spotify svůj superprémiový plán slibuje už od roku 2023 a po dvou letech jednání s hudebními společnostmi vedení stále neoznámilo žádné podrobnosti. Spotify se podle agentury Bloomberg nedokázalo dohodnout na funkcích, které by takový plán měl obsahovat.
Právě předplatné pro „superfanoušky“ označují nahrávací společnosti za nový způsob, jak podpořit hudební trh. Ten podle výroční zprávy Mezinárodní federace hudebního průmyslu vloni zaznamenal nejpomalejší růst od roku 2015.
Spotify loni vyplatilo interpretům a nahrávacím společnostem více než deset miliard dolarů (229 miliard korun) na licenčních poplatcích, což představuje rekordní sumu. Zároveň však firma čelí dlouhodobé kritice, že odměny z přehrávání zůstávají pro řadu umělců jen minimální.
