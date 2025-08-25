MSI ukázalo světu své nové monitory, mini PC i herní mašinu s AI
Společnost MSI během Gamescomu ukázala své nové kousky, mezi kterými dominují monitory a mini PC. Headlinery tohoto line-upu novinek byly bezesporu dva kousky. Monitor MPG 271QR QD-OLED X50 a mini PC Cubi NUC AI+ 2MG.
MPG 271QR QD-OLED X50
Našlapaný monitor ze stáje MSI, který tě dostane nejen vynikajícím refresh ratem a odezvou. Nabízí rozlišení WQHD (2560x1440) s QD-OLED panelem. Jeho obnovovací frekvence 500Hz a čas odezvy 1,5ms z něj dělají výbornou volbu pro každého nadšence do kompetitivního hraní těch nejnáročnějších titulů. Díky 0.03ms odezvě gray to gray a technologiím ClearMR 21000 a DisplayHDR True Black 500 se můžeš těšit taky na požitek z absolutně černé černé a minimálního motion bluru.
Ke zlepšení svého zážitku můžeš využít taky AI funkce monitoru, které si nastavíš podle libosti. Při hraní se ti pak obrazovka přizpůsobí a například v temných pasážích vytáhne jas i barvy tak, abys lépe viděl. Přizpůsobivý je taky zaměřovač pro střílečky, jehož kolečko může v případě potřeby změnit barvu, pro lepší viditelnost.
Monitor navíc chytře pracuje s ochranou své životnosti. Má zabudovaný systém na detekovní uživatele, díky kterému si sám zvládne zapnout systém ochrany OLED v nečinnosti. Na pomoc tu přichází taky systém OLED Care 3.0, který braní vypalování pixelů a prodlužuje tak životnost panelu. Nemusíš se při tom ale bát žádného narušení soukromí. Monitor všechna data zpracovává lokálně a v reálném čase a nikde je neukládá.
Jako samozřejmost potom můžeš brát taky HDMI 2.1 a Display Port 2.1. Je tak jedno, jestli se chceš vrhnout do hraní na konzoli, nebo počítači. V obou případech dostaneš to nejlepší možné zobrazení. Ve výbavě connectivity nechybí samozřejmě ani USB-C.
Představil se taky druhý monitor MPG 274URDFW E16M, který ti nabídne dální režim s možností výběru mezi 4K 160Hz a QHD s 320Hz. I tento monitor ti nabídne taky AI funkce AI Navigator, AI Menu a AI Dual Mode.
Cubi NUC AI+ 2MG
Mini PC pro maximální produktivitu, který je připravený na vyžití AI ve všech směrech. Díky jeho kompaktním rozměrům (135.60 x 132.50 x 50.10 mm) ho můžeš hodit na stůl a ani si toho nevšimneš. Je navíc kompatibilní taky s VESA držáky a můžeš ho do nich mountnout, díky čemuž ti na stole neubere ani centimetr volného prostoru. Výhodou v tomto směru je taky to, že počítač má vestavěný mikrofon i reproduktory a pokryje tak všechny základní potřeby, které bys mohl mít.
Být malý ale zdaleka nestačí. Cubi NUC AI+ 2MG je připravený na využití AI s pomocí MSI AI Engine, nebo Microsoft Copilot. Nabízí taky solidní výkon, o který se starají procesory Intel Core Ultra a grafiky Intel Arc Graphics. O bezpečnost tvých dat se postará mimo jiné i zabezpečení pomocí otisku prstu a šifrování dTPM 2.0. Z hlediska connectivity nabízí NUC AI+ 2MG v podstatě kompletní výbavu, ve které najdeš thunderbolt 4, HDMI 2.1 výstup, Micro-SD čtečku i klasická USB-A. Bezdrátové připojení ti potom zajistí podpora Intel Wi-Fi 6 a 7 a Bluetoorh 5.3 a 5.4.
Pořídit si můžeš taky verzi Cubi NUC AI 1UMG nebo business desktop PRO DP80 A14G. V neposlední řadě potom MSI ukázalo novou generaci svého herního PC s AI prvky a displejem na bedně MEG Vision X AI 2nd.