Americké dluhopisy úpí pod tlakem klesajícího ratingu USA. Nastává čas dedolarizace

V tomto vydání se dozvíte✅

Snížení dluhopisového ratingu USA

Výsledky firmy Gevorkyan

Krypto v S&P 500

Stručně 📻

Výsledky Gevorkyanu

Slovenská rodinná firma Gevorkyan, evropský lídr v oblasti práškové metalurgie, vstoupila do roku 2025 ve skvělé kondici – v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 11,2 milionu eur na 20,88 milionu eur a čistý zisk o 26,3 milionu eur na téměř 3 miliony eur. EBITDA marže dosáhla výjimečných 40 procent, což potvrzuje vysokou efektivitu výroby. Společnost rozšiřuje působení v obranném, leteckém i automobilovém průmyslu a získává nové kontrakty na trzích v Evropě i USA. Paralelně investuje do automatizace, výzkumu recyklovaných materiálů a navyšování výrobních kapacit. Plánuje také sekundární úpis akcií (SPO) jako nástroj pro financování akvizic. Kontrakty už nyní pokrývají většinu plánovaných tržeb až do roku 2027. Do roku 2029 firma očekává čtyřnásobný růst čistého zisku a potvrzuje tím svou pozici technologického lídra s moderní, udržitelnou a výnosnou vizí průmyslu 21. století. Kompletní report výsledků zveřejnil portál Market Go Wild.

Coinbase v S&P 500

Coinbase Global je americká kryptoměnová burza a jedna z největších platforem pro obchodování s digitálními aktivy jako bitcoin či ethereum. Její zařazení do prestižního indexu S&P 500 je významným potvrzením rostoucího uznání kryptoměn tradičním finančním světem a může přilákat další institucionální investory. Akcie Coinbase po oznámení prudce vzrostly, mimo jiné díky očekávání nákupů ze strany pasivních fondů. Historicky ale podobné zařazení přináší spíše krátkodobý růst, po kterém často následuje stagnace nebo korekce. Podle analytiků může být aktuální euforie přehnaná, zvlášť pokud už je očekávaná poptávka v ceně akcie započítaná. Navíc firma nevyplácí dividendy a čelí problémům se zabezpečením klientských účtů. Dlouhodobý vývoj akcie tak může být volatilní a méně předvídatelný, než by se na první pohled zdálo.

Téma týdne 🗞️

USA se ocitají pod tlakem kvůli zadlužení

Americké dlouhodobé státní dluhopisy se v pondělí dostaly pod výrazný tlak poté, co ratingová agentura Moody’s odebrala Spojeným státům jejich poslední nejvyšší hodnocení důvěryhodnosti – AAA. Výnos desetiletých dluhopisů vystoupal o sedm bazických bodů na 4,55 procenta, zatímco třicetileté bondy dosáhly výnosu až 5,02 procenta, nejvýše od listopadu 2023. Dolar mezitím oslabil vůči všem hlavním měnám světa, vůči euru až o jedno procento na 1,1284 dolaru.

Moody’s oznámila snížení ratingu v pátek večer s odvoláním na dlouhodobě neudržitelnou fiskální politiku USA a neschopnost Kongresu i Bílého domu řešit rostoucí schodky. Podle agentury hrozí, že deficit zůstane poblíž dvou bilionů dolarů ročně, což odpovídá více než šesti procentům HDP, a do roku 2029 zadlužení země překoná rekordní úroveň z doby po druhé světové válce (107 procent HDP). Podle analytiků není toto snížení ratingu samo o sobě není zlomové, ale zapadá do širšího příběhu takzvané dedolarizace, tedy odklonu od dolaru jako nejsilnější a nejpoužívanější měny světa.

Obavy ze stavu veřejných financí však přesahují hranice Spojených států. Japonský premiér Shigeru Ishiba v pondělí prohlásil, že finanční situace Japonska je horší než v případě Řecka. I jinak fiskálně konzervativní Německo plánuje masivně zvýšit výdaje. Tyto faktory vyvolaly výprodeje dlouhodobých vládních dluhopisů i v Evropě – výnosy třicetiletých německých dluhopisů vzrostly o sedm bazických bodů na 3,11 procenta, obdobné nárůsty zaznamenaly i dluhopisy Itálie, Francie a Velké Británie.

Moody’s je poslední z trojice hlavních agentur, které USA odebraly nejvyšší hodnocení úvěrové spolehlivosti. S&P Global Ratings tak učinila už v roce 2011, Fitch Ratings následovala v roce 2023. Všechny tři nyní hodnotí úvěrovou kvalitu Spojených států známkou AA+.

Americký ministr financí Scott Bessent sice prohlásil, že Moody’s reaguje se zpožděním a snížení ratingu není důvodem k panice, avšak připustil, že jeho úřad může v srpnu vyčerpat možnosti, jak legálně obejít dluhový strop. Trhy nicméně zareagovaly citlivě: dolarový index Bloomberg Dollar Spot oslabil o 0,7 procenta, americké akciové futures zamířily dolů a investoři začali přesouvat prostředky mimo dolarová aktiva.

K nervozitě přispěla i nedělní zpráva z Kongresu, kde republikáni prosadili zrychlené škrty v programu Medicaid v rámci balíčku daňových a výdajových změn administrativy Donalda Trumpa. Podle Moody’s je navíc pravděpodobné, že deficit USA dál poroste – do roku 2035 by mohl dosáhnout téměř devíti procent HDP, a to zejména kvůli rostoucím úrokovým nákladům, výdajům na důchody a nízké schopnosti vybírat daně.

Z pohledu institucionálních investorů ale downgrade zřejmě nebude mít zásadní praktické dopady. Státní dluhopisy s hodnocením mezi AAA a AA- spadají do stejné kapitálové kategorie podle pravidel Basel, takže k nim banky, penzijní a investiční fondy přistupují obdobně. Dle analytiků tak role amerických dluhopisů jako páteře globálního finančního systému zůstává zachována – pokud trhy samy nevyvolají panický výprodej, změna ratingu by neměla mít větší dopad. Trhy však dál sledují vývoj s obavami a investoři očekávají, jaké další fiskální nebo geopolitické impulzy mohou náladu ještě změnit.

Co by vám nemělo uniknout 🚨

Crème de la crème českých investorů? Kvalitní korporátní bondy. Tuzemští investoři si oblíbili půjčování peněz tuzemským miliardářům. To je název analýzy Jaroslava Bukovského na webu e15 o oblibě českých korporátních bondů.

Alternativní investice už nejsou jen veteráni a umění. Trend poslední doby jsou také tenisky, některé z nich dosahují astronomických cen. Tomu se věnuje článek na webu e15.

Jak moc se vyplatí jaké studium? O kolik více bude brát magistr před bakalářem a středoškolákem? Velmi zajímavý příspěvek na webu HN pojednává právě o tomto tématu.

Osobnost týdne 👑

Vinod Khosla | Zdroj: Profimedia.cz

Vinod Khosla je americký podnikatel a miliardář indického původu, který spoluzaložil Sun Microsystems a později založil investiční fond Khosla Ventures, zaměřený na inovativní startupy v oblasti technologií, umělé inteligence, biotechnologií či čisté energie. Je známý svým odvážným přístupem k investicím do projektů s vysokým rizikem, ale zároveň s potenciálně velkým dopadem na společnost. Khosla je zastáncem rychlého rozvoje AI a věří, že technologie mohou zásadně změnit svět k lepšímu. Podle Forbesu jeho majetek dosahuje hodnoty 9,2 miliardy dolarů, Khosla patří mezi nejvlivnější osobnosti Silicon Valley.

Graf týdne 📊

Graf týdne | Zdroj: Tradingview.com

Nedávné prudké pohyby výnosů amerických státních dluhopisů úzce souvisejí se zhoršením ratingového výhledu USA od agentury Moody’s, která varovala před rychle rostoucím zadlužením a dlouhodobě vysokými deficity. Tento krok zvýšil nejistotu ohledně schopnosti americké vlády udržet veřejné finance pod kontrolou, což vedlo investory k požadavku vyšších výnosů jako kompenzace za zvýšené riziko. Výsledkem je nejen růst nákladů na obsluhu dluhu, ale i větší volatilita na finančních trzích, oslabení dolaru a přesun části kapitálu do bezpečnějších aktiv.

Václav Kinský