Vládní koalice Spolu si podobně jako ANO dává na čas s představením oficiálního volebního programu pro parlamentní volby 2025. Zveřejněn by měl být až v příštích týdnech. Představitelé členských stran koalice ale již nastínili hlavní programové priority. Patří mezi ně zejména bezpečnostní témata spojená s válkou na Ukrajině, vzdělávání, zdravotnictví nebo dostupné bydlení. Co koalice Spolu prosazuje?

Ekonomika: Hospodářský růst a rozvoj investičního prostředí

Hospodářský růst a ekonomickou prosperitu vidí Spolu jako základ pro dlouhodobou stabilitu, snížení byrokratické zátěže a rozvoj investičního prostředí. K hlavním prioritám koalice patří odpovědné veřejné finance a snižování státního dluhu. Dlouhodobým cílem je dosažení vyrovnaných nebo přebytkových státních rozpočtů. Ambicí státu by mělo být srovnat mzdy občanů s Německem či Rakouskem. Pomoci by k tomu měla i podpora flexibility pracovního trhu, která má usnadnit zaměstnávání a přizpůsobování se ekonomickým změnám.

K přijetí eura se Spolu staví rezervovaně. Podle premiéra Petra Fialy nedává prosazování společné evropské měny smysl, dokud ji nebude chtít většina společnosti. Přestože se momentálně jedná o oficiální postoj koalice, vnitřně jsou její členové v této otázce rozděleni. TOP 09 se řadí k nejhlasitějším zastáncům eura v ČR, pozitivně se k přijetí evropské měny staví také KDU-ČSL. Nejsilnější strana koalice ODS však v tomto ohledu není jednotná a přijetí eura proto aktivně neprosazuje.

Daně: Stabilizace a zjednodušení systému

Koalice Spolu je zastáncem minimálních změn ve fungujícím daňovém systému. Stabilita má zajistit předvídatelné prostředí pro podnikatele i běžné občany. Jedním z hlavních cílů je další zjednodušování daňové legislativy a procesů pro poplatníky. To by mělo vést k menší administrativní zátěži pro firmy i jednotlivce. Spolu chce pokračovat také v digitalizaci daňové správy, aby se minimalizoval kontakt s úřady a usnadnilo plnění daňových povinností.

Veškeré daňové úpravy jsou podřízené primárnímu cíli koalice Spolu, kterým je odpovědná správa veřejných financí a snižování státního dluhu. To znamená, že potenciální snížení daní musí být vyvážené úsporami na výdajové straně nebo jinými příjmy. Vzhledem k výraznému navýšení výdajů na obranu proto nelze snižování daní příliš očekávat. Jejich zvýšení zase v rámci koalice Spolu blokuje ODS. Politici v TOP 09 a KDU-ČSL by se nebránili například vyššímu zdanění majetku. Občanští demokraté ale podobné návrhy nepřipouští a potřebné prostředky pro investice plánují zajistit spíše snížením výdajů státu a ekonomickým růstem.

Byznys: Snížení byrokracie a podpora inovací

Spolu se ve svých plánech tradičně zaměřuje na podnikatele. Podle Petra Fialy podpořila současná vláda podnikatele již mnoha kroky. Premiér na setkáních s občany zmiňuje například:

zrušení EET,

úpravu kontrolního hlášení,

zastavení zaklekávání finančních úřadů na podnikatele,

zrušení silniční daně,

zvýšení kvót pro příchod pracovníků ze zahraničí.

Spolu by na tuto politiku chtělo navázat a dále snižovat byrokracii a administrativní zátěž podnikatelů, zejména malých a středních podniků. Život podnikatelů by měla usnadnit i další digitalizace veřejné správy. Cílem je, aby většinu agendy bylo možné vyřídit online, bez nutnosti osobních návštěv úřadů.

Koaliční strany se plánují zaměřit na vytvoření atraktivních podmínek pro zahraniční i domácí investory, zejména v sektorech s vysokou přidanou hodnotou a inovacemi. Prosazují také aktivní podporu českých firem při vstupu na zahraniční trhy a posilování jejich konkurenceschopnosti v globálním měřítku. Velký důraz klade Spolu na vědu, vývoj a inovace. Koalice podporuje větší propojení vědy a byznysu, které usnadní přechod technologií z akademického sektoru do praxe a vytvoří vhodné prostředí pro startupy a inovativní firmy.

Bydlení: Zvýšení dostupnosti a podpora výstavby

Jedním z hlavních témat parlamentních voleb 2025 je bydlení. Podle premiéra Petra Fialy podnikla vláda již několik podstatných kroků pro řešení současné krize – například úpravu stavebního zákona nebo program Dostupné bydlení, který má zajistit levnější nájem pro mladé občany, veřejně prospěšné profese i střední třídu. Na tato opatření chce Spolu v následujících letech navázat. Podle ministra financí a 1. místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury je bydlení spolu s bezpečností a zdravými veřejnými financemi klíčovou prioritou pro Českou republiku.

Spolu chce dále zrychlovat a zjednodušovat stavební řízení. Cílem je odstranit zbytečnou byrokracii a průtahy, které brzdí výstavbu. Ve stabilním podnikatelském prostředí bez zbytečné byrokracie budou soukromí developeři schopni rychleji a efektivněji stavět a podílet se tak na zvyšování nabídky bytů. Důležitou roli by měly sehrát také obce, které chce koalice motivovat k tomu, aby na svém území výstavbu podpořily. Konkrétní návrh na podporu obcí ze strany koalice zatím zveřejněn nebyl. Lidovci navrhují například zavedení systému, který by obcím umožnil získat zpět část DPH zaplacené při výstavbě nových bytových domů.

Investice: Strategické investice v dopravě či energetice

V oblasti osobních investic neplánuje Spolu podle dosavadních prohlášení zasáhnout tak razantně jako jiné subjekty, které chtějí prosadit omezení investičních nemovitostí. ODS se v tomto ohledu odvolává na své Poděbradské artikuly z roku 1998, v nichž se zavázala k ochraně osobního vlastnictví. Každý majetek byl podle občanských demokratů již zdaněn tím, že si na něj člověk vydělával.

Spolu podporuje soukromé spoření na stáří a dlouhodobě prosazuje posílení druhého a třetího pilíře penzijního systému, aby občané byli více motivováni k individuálnímu spoření na důchod. Dopomoci k tomu mají širší možnosti a větší flexibilita investování prostředků v rámci penzijních fondů – například prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu (DIP), který Fialova vláda zavedla v roce 2024.

Na státní úrovni klade Spolu důraz zejména na strategické a efektivní veřejné investice s cílem podpořit dlouhodobý ekonomický růst a konkurenceschopnost země. Jedná se především o investice do:

dopravní infrastruktury (dokončení klíčových dálničních a železničních koridorů, vysokorychlostní tratě),

energetické infrastruktury (rozvoj jaderné energetiky, podpora obnovitelných zdrojů v místech, kde to dává smysl),

vědy, výzkumu a inovací.

Školství: Modernizace a rozvoj praktických dovedností

Školství musí podle koalice Spolu odpovídat potřebám 21. století, k čemuž by měla dopomoct například modernizace obsahu vzdělávání a systematická výuka digitálních dovedností nebo finanční gramotnosti. Vzdělávací instituce by měly rozvíjet tvořivost i praktické dovednosti dětí a zároveň je připravit na budoucí zaměstnání a profesní výzvy. Nedílnou součástí nutných změn ve školství je zvyšování prestiže a atraktivity učitelského povolání, a to důstojnými platy nebo podporou profesního rozvoje.

Velmi důležité je podle ODS, TOP 09 a KDU-ČSL propojení školství s trhem práce. Spolupráce se soukromým sektorem by měla přinést více praktické výuky, duálního vzdělávání či mentorování. Spolu zdůrazňuje rovněž zapojení rodičů a podporuje jejich aktivní spolupráci se školou ve vzdělávání dětí.

Zdravotnictví: Lepší dostupnost péče a informační propojenost

České zdravotnictví by podle Spolu mělo zajistit efektivnější systém péče pro všechny občany a připravit se na postupné stárnutí populace. Hlavním cílem je zlepšit dostupnost péče a komfort pacientů. V zájmu zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti zdravotnických služeb se chce trojkoalice zasadit o informační propojenost zdravotnictví, tedy především jeho digitalizaci a efektivní výměnu dat mezi všemi aktéry systému.

Spolu slibuje také lepší dostupnost lékařské péče v regionech a zkrácení čekacích dob. Ke snížení počtu civilizačních chorob by mělo přispět posílení programů prevence a osvěty v oblasti zdravého životního stylu.

Zemědělství: Udržitelnost a rozvoj venkova

Jednou ze sedmi programových priorit koalice Spolu je rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství. Tato oblast je silně akcentovaná zejména ze strany KDU-ČSL, která má na venkově tradičně silnou voličskou základnu, ale je sdílena celou koalicí jako součást odpovědné správy země a péče o krajinu. Spolu se zaměřuje na to, aby byl venkov atraktivním místem pro život, práci i podnikání.

K hlavním prioritám v této oblasti řadí koalice Spolu:

zlepšení dopravní dostupnosti venkova,

zajištění digitální infrastruktury,

dostupnost veřejných služeb,

podporu komunitních aktivit,

posílení samospráv.

Zemědělci jsou podle koalice klíčovým hospodářem krajiny a udržovatelem ekologické rovnováhy. Proto Spolu prosazuje moderní a efektivní zemědělství, které je zároveň šetrné k přírodě. Politici by k tomu měli přispět spravedlivou zemědělskou politikou a podporou farmářů i vyšší potravinové soběstačnosti.

Zahraniční politika: Pevná pozice ČR v Evropě

V zahraniční politice prosazuje koalice Spolu jasné prozápadní a proevropské směřování země. ČR by v Evropské unii měla hrát aktivní a konstruktivní roli. EU by měla být silná, efektivní, ale zároveň respektovat suverenitu členských států. NATO je podle Spolu základním pilířem bezpečnosti ČR. K referendům o vystoupení z těchto organizací se koalice staví odmítavě a považuje je za ohrožení klíčových strategických zájmů naší země.

Trojkoalice je připravena pokračovat v silné a nekompromisní podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Skončit by podle Spolu neměla ani důsledná izolace Ruska na mezinárodní scéně včetně sankcí. V souladu s dlouhodobou tradicí by ČR měla být aktivním obhájcem lidských práv a demokratických hodnot ve světě.

Obrana: Posílení evropské obrany a naplnění závazků z Haagu

Bezpečný stát, který modernizuje armádu a posiluje svou obranyschopnost. Tak vidí koalice Spolu Českou republiku v oblasti obrany. Do modernizace armády řadí mimo jiné:

posílení lidského potenciálu,

nákup moderní techniky (který byl již zahájen pořízením obrněnců CV90 nebo stíhacích letounů F-35),

adaptaci na nové způsoby boje (hybridní hrozby, kybernetická bezpečnost, reakce na poznatky z války na Ukrajině).

Koalice Spolu podporuje posilování kolektivní obrany aliance, jejího evropského křídla a zvyšování obranných výdajů na 5 % HDP s ohledem na závazky vyplývající z nedávného summitu v Haagu. Podle premiéra Petra Fialy musí Evropa opustit mýtus o partnerství se současným ruským režimem a mýtus o své vlastní slabosti. Společenství evropských demokracií je podle něj silnější než Rusko, a to ekonomicky, technologicky, demograficky i společensky. Za jednu z podmínek evropské bezpečnosti považuje Spolu boj s dezinformacemi.

Sedm hlavních priorit volebního programu Spolu pro volby 2025 1. Bezpečný stát 2. Dostupné bydlení a podpora výstavby 3. Hospodářský růst a ekonomická prosperita 4. Moderní školství 5. Fungující a efektivní stát 6. Rozvoj venkova a trvale udržitelného zemědělství 7. Informačně propojené zdravotnictví

Volební preference Spolu 2025

Volební preference dlouhodobě přisuzují koalici Spolu druhé místo za favorizovaným hnutím ANO. V posledních průzkumech se podpora vládní trojkoalice pohybuje okolo 20 %. ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidují společně do druhých parlamentních voleb. V roce 2021 získala koalice 27,79 % hlasů, což znamenalo těsné vítězství před hnutím ANO (27,12 %). Spolu připadlo 71 mandátů, paradoxně o jeden méně než hnutí ANO. Tato zvlášnost je způsobena českým volebním systémem a rozdělováním mandátů na krajské úrovni. Koalice Spolu však byla schopna sestavit parlamentní většinu. Spojila se s hnutím STAN a Piráty. Parlamentní většina vládě zůstala i poté, co ji opustila Pirátská strana.

Volební výsledky Spolu 2021 – 2025

Volby Zisk Volby do Poslanecké sněmovny 2021 27,79 % hlasů; 71 poslanců Komunální volby 2022 Strany nekandidovaly v koalici Senátní volby 2022 10 senátorských křesel (Spolu postavilo společného kandidáta v 19 ze 27 volebních obvodů) Volby do Evropského parlamentu 2024 22,27 %; 6 europoslanců Krajské volby 2024 Koalice Spolu kandidovala společně ve čtyřech krajích (zisk 44 mandátů) Senátní volby 2024 Spolu nepostavilo společné kandidáty (jednotlivé strany koalice získaly 9 senátorských křesel)

Koalice a spojenectví: S kým chce Spolu spolupracovat?

Koalice Spolu se vymezuje především vůči ANO a Andreji Babišovi. Krajně nepravděpodobné je také spojenectví s SPD či Stačilo! – s těmito subjekty se Spolu neshoduje především v otázkách bezpečnosti a zahraniční politiky. Nejvíce se naopak nabízí spolupráce se STAN, podobně jako v současné vládě. Nereálné není ani znovuobnovené spojenectví s Piráty.

Otazník visí nad případnou spoluprací s Motoristy. Oba subjekty k sobě sice přistupují poměrně rezervovaně, ale v některých oblastech se jejich programové priority protínají. Spojenectví s Motoristy se tak dá považovat za pravděpodobnější (nebo spíše „méně nepravděpodobné“) než například s SPD či Stačilo! Nutno však dodat, že Motoristé, Stačilo! ani Piráti nemají podle aktuálních volebních průzkumů jistý vstup do Poslanecké sněmovny.