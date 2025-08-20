Soul zkoumá jadernou dohodu KHNP s Westinghousem. Může to zbrzdit export korejských reaktorů
Jihokorejská vláda podle deníku The Korea Times zahájila vyšetřování detailů kolem dohody mezi státní společností Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a americkou firmou Westinghouse. Smlouva, která uvolnila cestu k miliardovému tendru v Dukovanech, podle kritiků zavazuje Koreu k dodržení nevýhodných finančních podmínek a omezuje její budoucí exportní možnosti.
Prezidentská kancelář v Soulu pověřila ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky, aby prozkoumalo, zda byla dohoda právně podložená a zda při jejím podpisu KHNP a její mateřská společnost Korea Electric Power Corp. (KEPCO) dodržely všechny předpisy. Objevují se obavy, že kontrakt uzavřený s cílem ukončit vleklý spor o duševní vlastnictví reaktorové technologie APR1000 může být pro korejskou stranu v delším běhu nevýhodný.
Sporná dohoda byla uzavřena letos v lednu a odstranila poslední překážku pro účast Korejců v českém tendru. V červnu pak KHNP podepsala kontrakt na výstavbu dvou bloků v Dukovanech, jehož hodnota se odhaduje na více než 18 miliar dolarů (přes 400 miliard korun).
Reaktorový monopol
Kritika se strhla po pondělním zveřejnění podrobností smlouvy. Podle ní musejí KHNP a KEPCO při každém exportu reaktoru uzavřít se společností Westinghouse kontrakt na dodávky zařízení a služeb v hodnotě 650 milionů dolarů a zaplatit dalších 175 milionů dolarů na licenčních poplatcích. Dohoda navíc Korejcům brání v nabídce reaktorů – včetně malých modulárních (SMR) – pokud Westinghouse neuzná jejich technickou nezávislost. Omezení má platit 50 let od data podpisu.
Westinghouse, který drží klíčovou technologii reaktorů, má tak díky nové smlouvě mnohem silnější postavení než dříve. Dosavadní licenční ujednání předchůdce Westinghouse s KEPCO a KHNP z konce 90. let se vztahovalo jen na jednorázovou platbu ve výši přibližně 30 milionů dolarů za deset let používání technologie. Generální ředitel KHNP Whang Joo-ho přesto smlouvu hájí. Podmínky sice označil za nespravedlivé, ale podle něj jsou zvládnutelné a můžou generovat zisk.