Petr Fiala v exkluzivním rozhovoru: Zavedeme paušální daň i pro malé firmy, hypotéku mladým garantujeme
Vládní koalice Spolu zveřejnila volební program pro volby do Poslanecké sněmovny. Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Volební FLOW potvrdil, že Spolu plánuje rozšířit systém paušálního režimu daně z příjmu, který dnes funguje pro živnostníky, i na malé firmy. Zatím však nebyl konkrétní v tom, do jaké výše tržeb budou moci firmy paušální daň platit. „Paušální režim se osvědčil u živnostníků, asi 130 tisíc lidí ho využívá a my to chceme zavést i pro malé firmy,“ řekl premiér.
Premiér Petr Fiala představil v pořadu FLOW několik významných změn a návrhů, které mají zásadní dopad na českou ekonomiku a životní úroveň občanů. Mezi hlavní body volebního programu Spolu patří:
- Paušální daň pro malé firmy: Novinka má za cíl zjednodušit daňovou zátěž malým podnikatelům.
- Zrušení ministerstva pro místní rozvoj: Koalice Spolu plánuje sloučení agend a efektivnější státní správu.
- Státní garance na hypotéky pro mladé: Cílem je usnadnit mladým lidem přístup k vlastním bydlení.
- Využití státních pozemků pro výstavbu: Záměrem vlády je uvolnění nevyužívaných pozemků pro dostupné bydlení.
- Navýšení výdajů na obranu – Česká republika postupně zvýší obranné výdaje na 3,5 % HDP do roku 2035 v souladu s cíli NATO.
Jak tato opatření ovlivní každodenní život v Česku? Pusťe si celý rozhovor v aktuálním díle pořadu FLOW.
Premiér Fiala: zavedeme paušální daň pro malé firmy
Paušální daň pro malé firmy by podle Fialy fungovala obdobně jako u živnostníků. Platily by se místo ní odvody i daň z příjmů, byla by dobrovolná a zřejmě by byla odstupňovaná podle různých pásem. „Bude se jednat o malé firmy, které podnikají v obdobném rozsahu jako živnostníci v paušálním režimu. Prosperita hodně stojí na malých a středních firmách a pro ně je vlastně každá byrokratická zátěž těžší než pro velké firmy,“ uvedl Fiala.
Spolu chce zrušení ministerstva pro místní rozvoj
Další klíčovou změnou, kterou koalice Spolu plánuje, je zrušení ministerstva pro místní rozvoj. „Mnohé z agend tohoto ministerstva již dnes pokrývají jiné rezorty. Například stavební agenda by mohla být převedena pod ministerstvo dopravy. Zrušení ministerstva pro místní rozvoj by vedlo k zefektivnění státní správy a úsporám,“ vysvětlil předseda vlády.
Krize bydlení: Stát má pozemky, které nevyužívá
Dalším volebním tahákem jsou hypotéky pro mladé. Fiala chce zavést státní garance, které by mladým lidem umožnily snadněji pořídit vlastní bydlení. Přiznal však, že se zástupci České národní banky, která profil příjemců hypoték reguluje, státní garance hypoték zatím nekonzultoval. Tento krok je součástí plánu, který zahrnuje podporu výstavby nových bytů, zjednodušení stavební administrativy a uvolnění státních pozemků pro výstavbu dostupného bydlení.
„Mladí lidé mají obavu, že si nikdy nebudou moci dovolit vlastní bydlení. Naším cílem je nabídnout jim nástroj, jak si tuto budoucnost zajistit. Státní garance by měly být součástí širšího souboru opatření na zajištění dostupného bydlení,“ řekl Fiala.
Spolu chce využít státní pozemky, které dnes leží nevyužité, k výstavbě nových bytů. „Stát má pozemky, které nevyužívá. Proč je tedy nevyužít pro výstavbu dostupného bydlení? Tato opatření by měla podpořit výstavbu nových bytů, zejména v centrech měst,“ řekl Fiala. Vláda již zahájila kroky k uvolnění státních pozemků pro tento účel a plánuje v tomto trendu pokračovat. Premiér také uvedl, že tento krok by měl pomoci snížit tlak na ceny nemovitostí a zlepšit dostupnost bydlení pro širokou veřejnost. Státních pozemků využitelných pro tyto účely je podle Fialy zhruba 200.
NATO a navýšení výdajů: Musíme zůstat bezpečnou zemí, říká premiér
V oblasti obrany Fiala zdůraznil, že Česká republika se musí připravit na dlouhodobé zajištění bezpečnosti, a to i v souvislosti s aktuálními hrozbami. Vláda se zavázala k postupnému navyšování výdajů na obranu na 3,5 procenta HDP do roku 2035, což je v souladu s cíli NATO. „Bezpečnost je pro nás klíčová. Česká republika musí zůstat silnou a bezpečnou zemí. Proto plánujeme navyšovat výdaje na obranu, což nám umožní modernizovat armádu a zajistit dostatečnou obranyschopnost,“ uvedl premiér s tím, že peníze se ale musí utrácet rozumně.