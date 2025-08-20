Investoři si z Nvidie vybrali část zisků, vývoj kolem jejích výsledků hýbe celým sektorem
Wall Street vykazuje ve středeční předobchodní fázi známky uklidnění po úterním výprodeji technologických gigantů – Nvidia by se měla odrazit ode dna po předchozím propadu. Futures na Nasdaq 100 před zahájením seance klesly o 0,2 procenta poté, co index zaznamenal druhý nejhorší pokles od dubna.
Většina akcií firem z takzvané Velké sedmičky zaznamenává poklesy při předobchodním obchodování, Nvidia však vzrostla o 0,2 procenta po úterním propadu o 3,5 procenta. „Výprodej akcií Nvidie před oznámením výsledků hospodaření příští týden je největším faktorem pro globální technologické investory. Vzhledem k tomu, že Nvidia od dubna prošla obrovskou rally, vypadá to, že to bude pro akcie v následujících dnech protivítr,“ poznamenal analytik Bloombergu Mark Cranfield.
Akcie Palantir Technologies oslabily o 0,7 procenta, což navázalo na jejich největší pokles od června.
Evropské akcie se posunuly blíže k novým maximům poté, co smazaly ztrátu 0,4 procenta. Dolar i americké státní dluhopisy zůstaly téměř beze změny, výnos desetiletého bondu činí 4,30 procenta.
Opatrný výprodej
Investoři omezují pozice v big tech titulech kvůli obavám, že rekordní růst indexu S&P 500 byl příliš rychlý a příliš závislý na úzké skupině lídrů růstu. Další zkouškou bude podle agentury Bloomberg tento týden konference v Jackson Hole, kde v pátek promluví šéf Fedu Jerome Powell. Obchodníci mezitím upevňují sázky na snížení sazeb už v září.
„Šlo o ukázkový příklad vybírání zisků po silné rally technologických akcií,“ uvedl Bjarne Breinholt Thomsen z Danske Bank. „Včerejší pohyb nemění naší taktickou pozici. Fundamentálně bychom byli pro nadvážení technologií, ale vzhledem k přepjatému ocenění a pozicím zůstáváme neutrální,“ vysvětlil.
V Británii burziáni dále očekávají snížení sazeb Bank of England. Do konce roku vidí přibližně 40procentní šanci na další uvolnění, i když inflace v červenci druhý měsíc po sobě vzrostla. Dvouleté výnosy klesly o čtyři bazické body na 3,93 procenta.
Americké peněžní trhy naopak téměř jistě počítají se snížením sazeb Fedu o čtvrt bodu už příští měsíc a zacenily minimálně ještě jedno další snížení do konce roku.
Investoři nyní čekají, zda Powell potvrdí aktuální očekávání trhů, nebo je zpraží s důrazem na to, že nová ekonomická data do zářijového zasedání mohou výhled změnit. Sledují také náznaky, jak Fed vidí tempo uvolňování měnové politiky v příštím roce. „Pokud dostaneme signál, že jsou více nakloněni snižování sazeb, bude to pro trhy znovu dobrý boost,“ uvedl v rozhovoru pro Bloomberg TV Herald van der Linde z HSBC.