Armáda táhne. Zájem o službu je nejvyšší za posledních dvacet let
- Rekrutační střediska odhadují, že letos by mohla získat až 3300 lidí.
- Nejméně tisícovka stávajících vojáků však zároveň odejde. Důvodem jsou věk, zdraví či nevyhovující podmínky v posádkách.
- Ministerstvo obrany plánuje investovat tři miliardy korun do nových bytů pro útvary.
Necelý měsíc před polovinou roku mají armádní náboráři letošní kvóty počtu získaných uchazečů splněné a výhled na příštích šest měsíců je mimořádně optimistický. Zároveň se zdá, že se podařilo zastavit vysokou odchodovost z vojska patrnou v posledních dvou letech.
Důvodem jsou lepší platové podmínky, snížení nároků na uchazeče o službu a jednodušší přijímací proces. Pokud by nárůst zájmu o zelenou uniformu pokračoval i v dalších letech, mohly by se početní stavy ze současných zhruba 26,5 tisíce vojáků postupně zvýšit až o jedenáct tisíc, jak po Česku požaduje NATO.
Za celý letošní rok mělo být přijato 2250 nováčků, meziročně o 150 více. Vzhledem k tomu, že rekrutační střediska cíl dosáhla už začátkem června, odhadují, že mohou získat až 3300 lidí. Loni byl náborový plán splněn v srpnu, což byl také velký úspěch.
Odejít má tisícovka vojáků
I kdyby však zmíněný předpoklad vyšel, neznamenalo by to, že armáda rázem posílí o více než tři tisíce osob. Mnoho vojáků se rovněž vrací do civilu. Nezpůsobuje to jen vyšší věk nebo zdravotní problémy, ale i nevyhovující podmínky v některých posádkách.
„Zatím odhadujeme, že do prosince ukončí služební poměr asi tisíc vojáků z povolání. Někteří se rozhodnou neprodloužit služební poměr na vlastní žádost, další odejdou ve zkušební době,“ uvedla Zdeňka Sobarňa Košvancová z oddělení komunikace Generálního štábu Armády ČR.
Byť bude finální číslo na stole až za půl roku, dosavadní nebývale dobré výsledky by mohly překonat rekord z roku 2006, kdy vzniklo plně profesionální vojsko. Tehdy nastoupilo přes 2260 rekrutů.
První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč přičítá rostoucí zájem především lepším finančním podmínkám včetně vyšších benefitů, které přinesla loňská novela zákona o vojácích z povolání. Stouply základní tarify i příplatek na ubytování a stabilizační příplatek. Nástupní plat v armádě aktuálně činí padesát tisíc korun hrubého měsíčně.
„Navýšení platového ohodnocení má na nábor i udržení stávajících vojáků přímý vliv. Pokud ale dojde v budoucnu ke stagnaci příjmů, mohlo by to mít opět negativní dopad,“ varoval Hlaváč, který má na konci měsíce vystřídat v čele generálního štábu Karla Řehku.
Základní vzdělání už nevadí
Armáda zároveň spouští novou kampaň, která má oslovit lidi se základním vzděláním, jak to umožňují loni změkčené paragrafy. Tito adepti mají nárok na dvouletou smlouvu, hodnost svobodníka a hrubý plat 49 590 korun. V současnosti je potřeba obsadit zhruba 250 nejnižších pozic, jako jsou například řidiči či střelci. Součástí náboru je motivace k doplnění znalostí.
„Nejvíce takových volných míst máme momentálně v jižních Čechách, tedy především u 15. ženijního pluku v Bechyni, u 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci a u 42. mechanizovaného praporu v Táboře,“ popsala situaci náčelnice odboru doplňování personálu armádní Agentury personalistiky Michala Trněná.
Pokud se tito vojáci osvědčí, budou si moci doplnit kvalifikaci na odborných učilištích nebo dokončit středoškolské vzdělání s maturitou. To jim otevře dveře k dalšímu kariérnímu postupu.
Ministerstvo obrany hodlá zlepšit všem vojákům také podmínky služby. Plánuje mimo jiné výstavbu nových bytů, do nichž chce v první fázi investovat tři miliardy korun.