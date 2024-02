Burzovní drama Redditu už je napsané. Uživatelé se bouří, IPO prý nebyl dobrý nápad

Patnáctimilionový národ investorů na legendárním fóru WallStreetBets propírá zřejmě nejdelikátnější investiční téma za svou zhruba čtrnáctiletou historii, a totiž akcie mateřského Redditu, který by se mohl objevit na burze už během příštího měsíce. Jindy nadšení uživatelé sítě neboli takzvaní „redditors“ vidící do střev fungování sociální sítě zřejmě nejlépe přitom zůstávají vůči potenciální investici do „svého světa“ překvapivě chladní. Poukazují na to, že vstup Redditu na burzu se stane pomyslnou tečkou za dosavadním nadšeneckým způsobem organizace sítě a přinese jen vyšší důraz na zisk a zničí její podstatu. Ve hře je prý i případná uživatelská revolta. Ta by se mohla projevit sázkami na startovní pokles akcií.