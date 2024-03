Majitel velké zkrachovalé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried si vyslechl rozsudek. Kvůli podvodům a machinacím, které připravily o peníze až milion klientů, 32letý Bankman-Fried stráví ve vězení 25 let života. Hrozilo mu přitom, že za mřížemi stráví až 50 let, tedy prakticky celý zbytek života.

Jen dva lidé si v historii USA vyslechli tvrdší trest za finanční podvody, jaký hrozil Bankmanovi-Friedovi. Nechvalně známí provozovatelé Ponziho schémat Bernie Madoff a Allen Stanford byli odsouzeni na 150, respektive 110 let. Jenže i navrhovaných padesát let bylo podle Bankmanových-Friedových obhájců nepřiměřeně tvrdým trestemt, neboť poškození nakonec dostanou část hodnoty na burze držených kryptoměn zpět.

Háček je v tom, že dostanou částky odpovídající cenám kryptoměn na podzim 2022, tedy době, kdy FTX zkolabovala. Tehdy stál bitcoin méně než 20 tisíc dolarů, dnes stojí kolem 70 tisíc dolarů. Jenže stejně rychle, jako se mění kurz digitálních měn, se změnil i životní osud excentrického Američana. Měl přitom našlápnuto proslavit se ne jako jeden z největších podvodníků historie, ale jako inovativní obchodník.

SBF patřil donedávna k těm nejúspěšnějším ve světě kryptoměn. „Mezi finanční elitou z Wall Street je jeho bitcoinová arbitráž (obchod využívající odlišných cen na různých trzích – pozn. red.) zmiňována se stejným respektem jako sázka Paula Tudora Jonese na pokles americké ekonomiky v roce 1987, útok George Sorose na Bank of England v roce 1992 či sázka Johna Paulsona na pokles hodnoty problémových hypoték v roce 2008,“ stálo v článku, který vyšel v září 2022 na webu americké venture kapitálové firmy Sequioa. Ta patřila díky investici kolem 150 milionů dolarů k menšinovým akcionářům FTX.

Do firmy investovaly i další velké fondy. Singapurský Temasek do ní vložil přes 200 milionů dolarů. Spálil se i americký BlackRock, jehož investice však byla oproti Temasku o řád nižší.

Bankman-Fried ale odmítá uznat, že by vědomě způsobil podvod. Obhajuje se slovy, že zkrátka nebyl tak kompetentní, jak si o sobě myslel.

Jako dítě za volantem

„Sam připomíná 14leté dítě, které si kradmo půjčilo auto svých rodičů a zjistilo, že v něm jsou tisíce dolarů, pistole a drogy. To dítě sice s ničím z toho nemá zkušenost, ale chce se vydat za dobrodružstvím,“ řekl už dříve AASv podcastu PBD o exšéfovi FTX Michael Saylor, zakladatel byznysově analytické společnosti MicroStrategy, která drží ve své rozvaze na 200 tisíc bitcoinů.

Bankman-Fried si nabral od svých firem z impéria FTX miliardové půjčky „jištěné“ vlastním tokenem FTT. Reálně se ale jednalo o prostředky klientů kryptoburzy, s nimiž Bankman-Fried a jeho firmy podle slov Saylora gamblovali.

Podobné praktiky jsou v USA nelegální, tam však měla FTX registrovanou jen část byznysu, zbytek byl off-shore. Kolaps FTX ovšem nepřežila ani její americká dcera, která měla teoreticky podléhat aspoň určitému stupni regulace.

Válka o krypto

Podle Saylora navíc případ FTX dále vyostřil údajnou guerillovou válku probíhající ve světě kryptoměn. Bankman-Fried lobboval za zájmy svého byznysu u politiků, vydával si svůj vlastní token a kritizoval bitcoin za údajnou škodlivost jeho těžby pro životní prostředí.

Exšéf FTX vykazoval mnoho rysů, které dráždily skalní bitcoinisty, mezi něž se Saylor řadí. „Bitcoinová komunita považovala už dlouho za podezřelé, když si někdo jen tak vydává vlastní neregulovanou obdobu cenného papíru. Sam se provinil tím, že to byl shitcoiner,“ dodal Saylor.

Pro fanoušky bitcoinu jako on je ale „shitcoin“ každá kryptoměna, která není bitcoin. Kromě toho prosazují důslednější odlišování bitcoinu a „krypta“, kam řadí všechny alternativní kryptoměny či blockchainové projekty.

Z neziskovky až mezi nejbohatší

Bankman-Fried, vystudovaný fyzik s titulem z prestižního Massachusetts Institute of Technology, začal kariéru ve finanční společnosti Jane Street, která založila své obchodování na kvantitativních modelech. Následně se v roce 2017 vzhledem ke svým filantropickým sklonům přesunul do neziskového sektoru. Ve stejné době jej zaujal svět kryptoměn, přesněji bitcoinu. Následně si maloval, jak bude miliardy dolarů z kryptoměnových zisků posílat na dobročinné účely v rámci myšlenkového směru efektivního altruismu. Tedy takového, jehož dopady by byly přesně měřitelné a popsatelné.

Příležitost k výdělku slušné sumy objevil v rozdílu ceny bitcoinu na burzách v USA oproti Japonsku a Jižní Koreji, který leckdy činil desítky procent. V případě Koreje se tento jev běžně označuje kimči (tradiční korejská příloha v podobě pikantního křupavého salátu z nakládané a fermentované zeleniny a dalších ingrediencí – pozn. red.) prémie. Právě tato bitcoinová arbitráž vysloužila Bankmanu-Friedovi přirovnání k legendám Wall Street.

„Obchodoval jsem celou noc a pak přes den pracoval,“ vzpomínal v dřívějším rozhovoru pro víkendovou přílohu Financial Times. Když viděl, jak mu obchody s bitcoinem vydělávají, opustil neziskovku, pro kterou pracoval, a začal se tradingu věnovat naplno. Tehdy založil svou první firmu Alameda Research.

Ta hlavně v roce 2017 posílala každodenně patnáct milionů dolarů z USA do Japonska a zpět. Průměrný denní výdělek se pohyboval okolo 1,5 milionu dolarů. Tento byznys Bankmanu-Friedovi a jeho kolegům vydělal zakrátko 20 milionů dolarů. Díky tomu pak vznikl nápad na založení vlastní burzy, jelikož Bankman-Fried nebyl spokojený se spolehlivostí tehdy existujících trhů v USA či v Japonsku.

Burza FTX spustila provoz v květnu 2019, přičemž zpočátku se zaměřovala hlavně na velké obchodníky. Díky poměrně široké nabídce desítek digitálních mincí či možnosti obchodovat na vysokou páku (až 101 : 1) její popularita rychle rostla. Úměrně tomu stoupaly objemy obchodů, příjmy z poplatků za provedené transakce a samozřejmě i zisk burzy. Ten v roce 2021 činil 350 milionů dolarů. Alameda, druhá Bankmanova-Friedova firma, pak dokonce dosáhla zisku jedné miliardy dolarů.

Ve skutečnosti byly FTX burzy dvě. Ta původní se kvůli regulacím zaměřovala na klienty mimo USA. V roce 2020 pak vznikla FTX US s nabídkou digitálních tokenů a mincí o něco omezenější.

Spolu s rozmachem rostla i hodnota FTX a také majetek Bankmana-Frieda. V investičním kole roku 2021 fondy zainvestovaly do FTX 900 milionů dolarů, což burzu ocenilo na 18 miliard. Následně díky dalšímu investičnímu kolu, jehož se zúčastnily i singapurský státní fond Temasek, velký kanadský penzijní fond Ontario Teachers’ Pension Plan či zmíněná Sequoia, už byla hodnota na 25 miliardách dolarů.

Vrchol nastal v lednu 2022, kdy valuace FTX dosáhla 32 miliard dolarů. Mezi investory byla i japonská SoftBank. Americká FTX US byla ve stejnou dobu oceněna na osm miliard dolarů.

Otisk ve formuli 1

Díky velkým ziskům a přílivu kapitálu od investorů se FTX, která byla registrovaná na Bahamách, kde žije i SBF, stále více pouštěla do sponzoringu. Například v roce 2021 se stala podporovatelem týmu Mercedes ve formuli 1 a o rok později podepsala sponzorský kontrakt na pojmenování haly basketbalového týmu Miami Heat v údajné hodnotě 135 milionů dolarů.

Také v létě 2022 ukázala FTX svou finanční sílu, když koupila krachující firmy BlockFi a Voyager Digital, které podnikaly v oblasti kryptoměnových půjček. Sám Bankman-Fried koupil v květnu 7,5procentní podíl v oblíbené americké brokerské platformě Robinhood. A byl stále více vidět ve Washingtonu, a to i díky tomu, že se stal významným sponzorem politiků kandidujících do Kongresu za Demokratickou stranu.

V listopadu 2022 se však objevily pochyby o finanční síle burzy FTX. Na Twitteru negativní zprávy šířil mimo jiné tehdejší šéf a majitel konkurenční burzy Binance Čchang-pcheng Čao. Klienti začali výrazně vybírat peníze a ani přes ujišťování ze strany SBF, že je FTX finančně v pořádku, se situace neuklidnila. Z burzy odtekly miliardy dolarů. Situace připomínala historický run na banku, kdy si klienti šli pro své prostředky, aby zjistili, že je FTX reálně nemá. Jako by krypto v podání Sama Bankmana-Frieda dalo vzpomenout na ty nejhorší excesy světa tradičního finančnictví, vůči kterému se fanoušci digitálních měn tak rádi vymezují.