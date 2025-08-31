Předplatné

26-27 Karel Pražák

Někdejší krizový manažer skupiny PPF, hlava skupiny Kaprain. Majitel hokejové Sparty dostal nabídku i na vstup do fotbalové Plzně a kroužil kolem Sigmy Olomouc, fotbalově se však zatím neusadil. Z impéria Andreje Babiše odkoupil vydavatelství Mafra a chemičku Synthesia, o majoritu v ní má zájem zbrojní společnost Colt CZ Group. Kaprain je také developer (například konsolidace pozemků v pražských Vysočanech).

Hodnota majetku podle e15: 24 miliard korun

  • věk: 56
  • obory: reality, sport, průmysl, média
  • zdroj majetku: Kaprain

