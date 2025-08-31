26.–27. Karel Pražák
Někdejší krizový manažer skupiny PPF, hlava skupiny Kaprain. Majitel hokejové Sparty dostal nabídku i na vstup do fotbalové Plzně a kroužil kolem Sigmy Olomouc, fotbalově se však zatím neusadil. Z impéria Andreje Babiše odkoupil vydavatelství Mafra a chemičku Synthesia, o majoritu v ní má zájem zbrojní společnost Colt CZ Group. Kaprain je také developer (například konsolidace pozemků v pražských Vysočanech).
Hodnota majetku podle e15: 24 miliard korun
- věk: 56
- obory: reality, sport, průmysl, média
- zdroj majetku: Kaprain