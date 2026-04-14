Důchody Čechů má zhodnotit kůže. Obří penzijní hráč vsadil na akcie Karo Leather, à la Goldman Sachs
- Významný tuzemský správce důchodových úspor překvapil vlastnictvím relativně výrazného podílu v jedné z menších firem na pražské burze.
- Svou netradiční investicí tak následuje nedávné kroky legendární americké investiční banky.
- Akcie je v poslední době podstatně více vidět díky svému postupu ze segmentu Start na prime market pražské burzy.
Akcie Karo Leather zaujaly obřího tuzemského správce peněz na důchody. Rovnou několikaprocentní podíl ve firmě pořídila už před pár měsíci do portfolií střadatelů na penzi Allianz penzijní společnost. Vydala se tak stejnou cestou jako letos v březnu legendární americká investiční banka Goldman Sachs, která ve firmě pořídila podíl v řádu nižších jednotek procent. V Česku přitom nákupy významnějších podílů v menších tuzemských firmách penzijními fondy stále nepatří mezi zcela běžné transakce.
„Vstup Allianz penzijní společnosti do Karo Leather můžeme vnímat jako logický krok v prostředí, kde tradiční velké tituly často nenabízejí tak atraktivní výnosový potenciál jako dříve,“ uvádí analytik Purple Trading Petr Lajsek. Jak uvádí regulatorní zpráva pro Českou národní banku, Allianz penzijní společnost nakoupila ve firmě podíl o velikosti celkem 6,77 procenta. Podíl koupila Allianz už v září loňského roku, až nyní ale transakce vešla ve známost v souvislosti s přechodem akcie z trhu Start do segmentu Prime, ke kterému došlo v závěru února.
Optikou tehdejší i aktuální tržní ceny to znamenalo investici kolem 75 milionů korun. „Transakce dává smysl. Pokud bychom na pražské burze měli tak kvalitních emisí hodně, pak by takový obchod téměř nevzrušoval,“ říká analytik Capitalinked Radim Dohnal. Celý podíl Allanz nekoupila najednou, jak naznačuje člen vedení Karo Leather Jakub Hemerka. "Allianz je dlouhodobým akcionářem Karo, který se aktivně účastní investorských prezentací a jeho zájem o akcie se datuje od vstupu skupiny na trh Start," zdůrazňuje Hemerka.
