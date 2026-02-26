Pražský trh Start zažívá masakr. Třetina menu krvácí a investoři po roce tratí i polovinu
- Trh Start v posledním roce prošel brutálním výprodejem.
- Hlavními zabijáky malých firem jsou zoufale nízká likvidita a neschopnost firem naplňovat prognózy.
- Zatímco hlavní trh trhá rekordy, Start zůstává doménou poražených.
Je krásný červnový den roku 2018 a Zdeněk se odhodlal k odvážnému kroku. Ke své první investici. Jako zlínský patriot ocenil, že investice je geograficky co by kamenem dohodil. Společnost Fillamentum, jejíž akcie se rozhodl upsat, totiž sídlila v nedalekém Hulíně.
Byznysové vyhlídky firmy působily nadějně, a Zdeněk proto nakoupil šest set akcií za bezmála půl milionu korun. Ještě když Fillamentum v témže roce vyhrálo bronz v soutěži IPO of the Year, působila investice jako dobrý nápad. Následující léta ukázala, že tomu tak nebylo. Zdeňkovi dnes z původní investice zbyla zhruba desetina hodnoty.
Akcie Fillamentum smutně symbolizují poslední rok celého trhu Start pražské burzy. Z dvanácti titulů je po uplynulých dvanácti měsících celých deset v červeném. A to mnohdy v odstínu temně šarlatové. Vedle zmiňovaného Fillamentum, jehož akcie v posledním roce propadly o 52 procent, tak například šest titulů ze Startu propadlo o dvacet a více procent a trio firem – producent příslušenství k mobilním telefonům Fixed Zone, výrobce designových klik M&T a architekt městských mobiliářů mmcité – spadlo dokonce o více než čtyřicet procent.
Vydělat se v posledním roce dalo jen na akciích společností Hardwario a Karo Leather. Je přitom příznačné, že druhá ze jmenovaných firem v únoru oznámila, že ze Startu přechází na hlavní trh.
Malá aktivita, malí hráči
Podle expertů je univerzálním zabijákem trhu Start zoufale nízká obchodní aktivita a absence větších hráčů. „Trh Start logicky trpí nízkou likviditou, jelikož emise mají nízkou tržní kapitalizaci. Proto na trhu investuje jen málo institucionálních investorů. Hloubka trhu je nízká, takže i relativně malé objednávky mohou výrazně pohnout cenou,“ vysvětluje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. To je nicméně méně důležitý ze dvou hlavních důvodů masakru trhu Start. Zásadnější je vývoj samotného byznysu tamních firem.
Společnosti kótované na Startu mají totiž podle analytiků problémy s naplněním prognóz, které spolu se svými poradci před vstupem na burzu uváděly. „Především mají problémy s nízkou ziskovostí. Tím pádem na Startu aktuálně není vyloženě levná společnost, a to navzdory poklesu cen,“ zdůrazňuje Tomčiak.
Propad Startu v posledním roce ještě prohloubil dramatický příkop mezi tímto segmentem a hlavním trhem pražské burzy. Ten šel totiž přesně opačným směrem a index PX dokonce během posledního roku aspiroval na jeden z nejvýnosnějších benchmarků planety. Agregátně trh Start nelze sledovat jedním číslem. Akciový index nejmenších akcií totiž neexistuje.
Drobný investor by se měl před investicí na Startu pořádně zamyslet, podle analytiků patří totiž k vlastnostem tohoto trhu, že část zdejších hráčů přirozeně vyklidí pole. „Cílem trhů jako Start je z množiny menších firem vygenerovat několik úspěšných kandidátů, kteří by se díky svému hospodaření a zájmu investorů mohli přesunout na hlavní trh,“ vysvětluje analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Na velký trh Prime již přešly společnosti Primoco UAV a Gevorkyan a nově právě i Karo Leather. „Přechod Kara na hlavní trh je podle mého názoru zasloužený, neboť společnost vykazuje zřetelně ziskové a rostoucí hospodaření,“ vypočítává důvody Ryska.
Start není výjimkou
Slabá výkonnost Startu není ve světě výjimkou. Obdobně například ve Velké Británii index trhu menších firem AIM silně zaostává za akciemi velkých firem v rámci FTSE, podobně v USA Russell 2000 i přes nedávné oživení dlouhodobě nestíhá velký index S&P 500.
„Podílové fondy, pasivní správci, fondy ETF a ostatně i média orientují svou pozornost, a tím pádem i přítok peněz investorů, na velké společnosti, nikoli malé,“ zdůrazňuje analytik Capitalinked Radim Dohnal a dodává, že jde o evoluční fázi ekonomického uspořádání společnosti. „Kapitalismus je čím dál více o vítězích a velkých společnostech, nikoli o malých,“ dodává analytik.